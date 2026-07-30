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Milei anuncia reforma del banco central para evitar que financie al Tesoro argentino

30 de julio, 2026 | 20.10

El presidente argentino, Javier Milei, anunció ‌el jueves ‌una reforma de la carta orgánica del banco central que pretende evitar que la entidad financie al Tesoro de la Nación, ​como parte ⁠de la lucha del ‌mandatario contra la ⁠inflación.

El proyecto debe ⁠ser enviado al Congreso, donde se espera que sea aprobado ⁠con el amplio ​respaldo de los ‌aliados de la ‌gestión ultraliberal.

"La reforma de la ⁠carta orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar ​dinero ‌para financiar a la política", señaló Milei en un mensaje grabado de televisión.

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El presidente había ⁠prometido durante su campaña electoral de 2023 que eliminaría una inflación que ese año -luego de una abrupta devaluación del peso aplicada por Milei ‌tras asumir el cargo- alcanzó un pico del 211%. Los expertos esperan una inflación del 30% para 2026.

El ‌Gobierno ha atribuido a la emisión monetaria para financiar al ‌Tesoro y ⁠al desequilibrio fiscal -que Milei revirtió- la responsabilidad ​de la alta inflación que sufre el país hace años.

Con información de Reuters

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