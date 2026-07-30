Milei anuncia reforma del banco central para evitar que financie al Tesoro argentino

Presidente argentino, Javier Milei

El presidente argentino, Javier Milei, anunció ‌el jueves ‌una reforma de la carta orgánica del banco central que pretende evitar que la entidad financie al Tesoro de la Nación, ​como parte ⁠de la lucha del ‌mandatario contra la ⁠inflación.

El proyecto debe ⁠ser enviado al Congreso, donde se espera que sea aprobado ⁠con el amplio ​respaldo de los ‌aliados de la ‌gestión ultraliberal.

"La reforma de la ⁠carta orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar ​dinero ‌para financiar a la política", señaló Milei en un mensaje grabado de televisión.

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El presidente había ⁠prometido durante su campaña electoral de 2023 que eliminaría una inflación que ese año -luego de una abrupta devaluación del peso aplicada por Milei ‌tras asumir el cargo- alcanzó un pico del 211%. Los expertos esperan una inflación del 30% para 2026.

El ‌Gobierno ha atribuido a la emisión monetaria para financiar al ‌Tesoro y ⁠al desequilibrio fiscal -que Milei revirtió- la responsabilidad ​de la alta inflación que sufre el país hace años.

Con información de Reuters