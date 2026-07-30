HBO Max le copió la función estrella a TikTok: ahora podés encontrar qué ver en segundos

HBO Max intenta que los suscriptores descubran nuevas producciones directamente desde su catálogo.

HBO Max anunció una de las renovaciones más importantes de su aplicación al incorporar una función inspirada en TikTok. La plataforma de streaming comenzó a probar HBO Max Shorts, un feed vertical con desplazamiento infinito que muestra escenas destacadas, avances y clips de películas y series para facilitar el descubrimiento de contenido sin necesidad de abandonar la app.

La novedad busca resolver uno de los mayores problemas de los servicios de streaming: que muchos usuarios encuentran recomendaciones en redes sociales antes que dentro de la propia plataforma. Con esta apuesta, HBO Max intenta que los suscriptores descubran nuevas producciones directamente desde su catálogo, replicando una experiencia similar a la de TikTok pero enfocada exclusivamente en su biblioteca.

Cómo funciona HBO Max Shorts

La nueva función aparece como un acceso llamado "Shorts" en la barra inferior de navegación. Desde allí, los usuarios pueden recorrer un feed compuesto por escenas icónicas, tráilers y contenido adicional seleccionado según su historial de reproducción.

Si durante el recorrido algún clip llama la atención, la aplicación permite abrir inmediatamente el episodio o la película completa. También es posible guardar el contenido en "Mi lista" sin salir del feed, para verlo más adelante.

Por el momento, HBO Max Shorts comenzó a implementarse únicamente para un grupo reducido de usuarios de iPhone en Estados Unidos. La compañía aseguró que más adelante ampliará la disponibilidad a otros dispositivos y mercados.

La plataforma de streaming comenzó a probar HBO Max Shorts, un feed vertical con desplazamiento infinito.

Detrás de esta función trabaja una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por HBO Max que analiza metadatos escena por escena en miles de horas de contenido para detectar los momentos más atractivos. Sin embargo, la decisión final sobre qué clips aparecen en el feed sigue estando en manos de editores humanos.

HBO Max también prueba una búsqueda con inteligencia artificial

Además de Shorts, la plataforma presentó Ask HBO Max, una herramienta experimental de búsqueda conversacional que comenzó a probarse en Android para usuarios adultos de Estados Unidos.

A diferencia del buscador tradicional, esta función interpreta consultas escritas en lenguaje natural. En lugar de depender de palabras clave exactas, puede comprender búsquedas como "un drama familiar disfuncional" o "la mejor película para una noche de amigas" y ofrecer recomendaciones acordes con la intención del usuario.

Según explicó Liesel Kipp, ejecutiva de producto de HBO Max, ambas funciones nacen de comportamientos que los suscriptores ya adoptaron: descubrir contenido mediante videos cortos y realizar consultas informales para encontrar algo que mirar.

Con estas incorporaciones, HBO Max apuesta a mantener a los usuarios dentro de su ecosistema y reducir la dependencia de plataformas externas como TikTok para descubrir nuevas series y películas.