Con Luck Ra y Turf entre sus invitados: llega la Fiesta Nacional de la Nieve a Bariloche

Después de las vacaciones de invierno, llega uno de los momentos más esperados en Bariloche: la Fiesta Nacional de la Nieve. El evento completamente gratis combina recitales de artistas argentinos, gastronomía y espectáculos en la montaña para que toda la familia disfrute en plena época invernal.

Así será la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche

La 55° edición de la Fiesta de la Nieve se realizará del 13 al 16 de agosto en diferentes puntos de la ciudad de San Carlos de Bariloche, entre las montañas nevadas, lagos cristalinos y bosques. Durante las cuatro jornadas habrá actividades gratuitas en el Centro Cívico, Puerto San Carlos, calle Mitre, Cerro Catedral y también en distintos espacios emblemáticos.

La Fiesta Nacional de la Nieve contará con artistas invitados que darán shows completamente gratis

El ya histórico evento ofrece espectáculos de primer nivel, actividades tradicionales, concursos, gastronomía patagónica y la posibilidad de descubrir la ciudad de una forma diferente. La propuesta combina naturaleza, cultura, música, entretenimiento y tradición, para ofrecer una experiencia inolvidable a los más de mil turistas que suelen acercarse a disfrutar de la ciudad.

Día por día, el cronograma de la Fiesta de la Nieve en Bariloche

La Fiesta Nacional de la Nieve se extenderá durante cuatro días:

Jueves 13 de agosto

En el centro de la ciudad habrá food trucks sobre calle Independencia.

Se realizará el tradicional Concurso de Tortas en Puerto San Carlos.

La entrega de chocolate caliente en el Centro Cívico a cargo de Gendarmería Nacional.

Espectáculos de artistas locales.

Presentación de las candidatas a Reina Nacional de la Nieve.

Un cierre será con el show de Sele Vera en el Centro Cívico, mientras que en el Cerro Catedral se realizará la Bajada de Antorchas, acompañada por un impactante espectáculo de luces, música y DJ en vivo.

Viernes 14

Se mantiene la fiesta con las colectividades sobre calle Mitre.

Habrá más propuestas gastronómicas y la plaza deportiva estará disponible para toda la familia.

Habrá una destacada grilla de artistas en el Centro Cívico encabezada por Topa, Jorge Rojas y Nahuel Penissi.

La Fiesta Nacional de la Nieve. se realizará del 13 al 16 de agosto (Foto: RCV Patagonia)

Sábado 15

Es el día de las actividades tradicionales:

El Tejetón en Puerto San Carlos.

La Carrera de Mozos.

Desfile Náutico.

Concurso del Pulóver.

El Baile de Colectividades con reinas invitadas de todo el país.

Por la noche, se presentan Angela Leiva y Luck Ra en el Centro Cívico.

y en el Centro Cívico. El cierre será con un show de drones que iluminará el cielo de Bariloche.

Domingo 16