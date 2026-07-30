X Money ya es oficial: cómo funciona la billetera virtual de Elon Musk y quiénes la pueden usar

Elon Musk sigue avanzando en su estrategia de transformar X en una plataforma integral.

Elon Musk dio un nuevo paso en su plan de convertir a X en una "superapp" con el lanzamiento de X Money, un servicio financiero que ya comenzó a operar en Estados Unidos para usuarios de los planes Premium y Premium+. La nueva herramienta permite realizar pagos, transferencias y retiros de dinero sin salir de la plataforma, además de ofrecer una cuenta de ahorro con un rendimiento anual de hasta el 6%.

Por el momento, el servicio está disponible únicamente para suscriptores de pago en Estados Unidos. Los usuarios de Premium+ acceden automáticamente al rendimiento máximo del 6% anual, mientras que quienes tienen la suscripción Premium deberán vincular un depósito directo para obtener ese beneficio. La iniciativa representa uno de los movimientos más importantes de Musk para ampliar el ecosistema de X más allá de las redes sociales.

Qué ofrece X Money y cómo funciona

El eje central de X Money es una cuenta digital pensada para administrar dinero desde la propia aplicación. Además de generar intereses sobre los depósitos, la plataforma permite enviar dinero entre usuarios, realizar pagos y acceder a una tarjeta Visa, disponible tanto en formato virtual como físico.

La tarjeta física puede utilizarse para retirar efectivo en cajeros automáticos y realizar compras en cualquier comercio que acepte Visa. Según informó la compañía, los retiros no tienen costo y las transacciones dentro del ecosistema de X tampoco aplican comisiones ni límites.

X Money permite enviar dinero entre usuarios, realizar pagos y acceder a una tarjeta Visa.

Seguridad y el objetivo de convertir a X en una superapp

Para reforzar la seguridad, X Money incorpora autenticación mediante passkeys o claves de acceso, un sistema considerado más seguro que las contraseñas tradicionales. También permite establecer límites para las transferencias y suma otras herramientas de protección. En el caso de la tarjeta física, los datos sensibles no aparecen impresos y solo pueden consultarse desde la aplicación.

El servicio también incluye asistencia al cliente durante las 24 horas mediante un chat y agentes de soporte.

Con este lanzamiento, Elon Musk continúa avanzando en su estrategia de transformar X en una plataforma integral donde los usuarios puedan comunicarse, consumir contenido y administrar sus finanzas desde un mismo lugar. El proyecto también contempla el desarrollo de X Chat como servicio de mensajería independiente y la integración de funciones de video, audio e inteligencia artificial impulsadas por Grok.