Con un 80,1% en junio, La Rioja fue la provincia que más aumentó sus ventas de vino en el mercado interno

La industria vitivinícola argentina cerró el primer semestre del año con señales de recuperación en el mercado interno, impulsada por un crecimiento del consumo durante junio y por el destacado desempeño de La Rioja, que registró el mayor incremento porcentual entre las principales provincias productoras del país.

Según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la comercialización de vino en el mercado interno alcanzó en junio un total de 61.268.600 litros, lo que representa un incremento del 5,8% respecto al mismo mes de 2025. En ese contexto, La Rioja sobresalió por el fuerte crecimiento de sus despachos, que alcanzaron 1.401.100 litros y marcaron una suba interanual del 80,1%.

Los datos consolidan a la provincia como uno de los principales motores de la recuperación del sector vitivinícola y reflejan el fortalecimiento de la producción local, tanto en los tradicionales varietales riojanos, con el Torrontés como emblema, como en el resto de las líneas elaboradas por las bodegas provinciales.

El desempeño de junio también se trasladó al balance del primer semestre. Entre enero y junio, La Rioja registró un crecimiento acumulado del 8,9% en la comercialización de vinos, superando ampliamente la variación nacional, que fue del 0,8% en igual período.

A nivel país, durante los primeros seis meses del año se comercializaron 343.749.400 litros de vino en el mercado interno, manteniendo una leve tendencia positiva respecto del mismo período del año anterior.

El informe del INV también detalla la composición del consumo. Los vinos sin mención varietal continúan siendo los más demandados y representan el 71,7% del mercado interno. Los vinos varietales concentran el 25,2% de las ventas, mientras que los espumosos alcanzan el 2,7%. El porcentaje restante corresponde a vinos gasificados, especiales, de cóctel y rituales.

En cuanto a las preferencias por tipo de vino, los blancos fueron los que mostraron la mayor recuperación, con un crecimiento del 3,8% durante el primer semestre. En cambio, los vinos tintos y rosados registraron una variación prácticamente estable, con una leve baja del 0,2%.

El comportamiento del mercado también mostró diferencias entre las principales provincias productoras. Mendoza, líder nacional en volumen, registró un crecimiento del 8,9% en junio y del 8,5% en el acumulado semestral. Salta exhibió un incremento interanual del 20,6% durante junio, mientras que San Juan mostró el comportamiento opuesto, con una caída del 36,8% en el mes y del 52,6% en el primer semestre.

Con estos resultados, La Rioja no solo mantiene el tercer lugar en volumen de comercialización dentro del mercado interno, sino que además encabezó el crecimiento porcentual entre las principales provincias vitivinícolas del país durante junio, consolidando el buen momento que atraviesa el sector y reafirmando el posicionamiento de sus bodegas en el mercado nacional.