FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Lookheed Martin.

Por Mike ​Stone

WASHINGTON, 29 jul (Reuters) - El Ejército de Estados ‌Unidos adjudicó ‌a Lockheed Martin un contrato por un valor de hasta 58.620 millones de dólares para la producción de misiles ​interceptores Patriot, ⁠informó el miércoles el ‌Departamento de Defensa.

Se ⁠trata de un ⁠contrato récord adjudicado en un momento en que los ⁠conflictos en todo ​el mundo están ‌mermando las reservas ‌de armamentos de Estados ⁠Unidos.

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Estados Unidos ha suministrado grandes cantidades de armas a sus aliados, ​al ‌tiempo que ha utilizado municiones en sus propias operaciones militares en Irán, lo ⁠que ha suscitado preocupación por las reservas de armas.

La decisión convierte un contrato anterior de un año por valor de 4.700 millones ‌de dólares, adjudicado en abril, en un borrador de acuerdo de siete años, creando así un plan ‌de adquisición plurianual para los misiles interceptores desde el ‌ejercicio ⁠fiscal 2026 hasta el 2032, informó ​el Ejército.

Con información de Reuters