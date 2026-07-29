BTS boicotea los Grammy por nueva categoría de premios dedicada al pop asiático

BTS actúa durante el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial

El grupo de K-pop BTS anunció el miércoles que no presentará ninguna ‌canción para su ‌consideración en la 69.ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará en febrero de 2027, alegando su descontento con la nueva categoría dedicada a la mejor interpretación de música pop asiática.

Esta decisión supone la primera vez que el grupo surcoreano, ​uno de los ⁠nombres más importantes del K-pop, decide no ‌participar en la ceremonia de entrega de ⁠premios. Cada uno de ⁠los miembros del grupo compartió la noticia en una publicación de Instagram.

"Hemos decidido no presentarnos a los Grammy ⁠este año. Esperamos que la música pueda ​escucharse y apreciarse por lo que ‌es, en lugar de ‌dividirse por regiones o idiomas", escribieron.

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La Academia de ⁠la Grabación, que anunció el 16 de junio la nueva categoría dedicada a la música de Corea del Sur, Japón, China y otros ​países de ‌la región, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

BTS lanzó el 20 de marzo su álbum de regreso tras una pausa para que sus ⁠miembros completaran el servicio militar. "ARIRANG", que ha sido un éxito mundial, encabezó la lista Billboard 200 durante dos semanas consecutivas, estableciendo un récord para un grupo de K-pop.

Las entradas para los conciertos de BTS en Corea del Sur se agotaron rápidamente durante la preventa ‌de enero, impulsadas por la demanda de la fiel base de fans del grupo, conocida como ARMY. Las etapas norteamericanas y europeas de la gira también se agotaron en cuestión de horas, según Hybe, ‌la agencia que gestiona a BTS.

En la 52.ª edición de los American Music Awards, celebrada en mayo, BTS ‌se impuso a ⁠Taylor Swift y a otros artistas de renombre para ganar el premio al ​artista del año, además de llevarse a casa otros dos galardones.

Con información de Reuters