Coches renovados: las formaciones que se suman a una de las líneas de trenes más utilizadas del AMBA

Los trabajos incluyeron la renovación integral del interior de los siete coches.

Los pasajeros de la línea San Martín tendrán en los próximos días una formación completamente renovada. Trenes Argentinos anunció la incorporación de siete coches que fueron sometidos a una modernización integral en los talleres ferroviarios, con nuevos asientos, iluminación LED, ventanas renovadas y mejoras en los sistemas mecánicos y de seguridad.

La iniciativa forma parte del plan de recuperación del material rodante impulsado en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada en 2025 y extendida para 2026.

Las formaciones ya atraviesan las últimas tareas de acondicionamiento antes de comenzar a prestar servicio entre Retiro y Pilar/Cabred. Según anticipó la compañía, otras dos unidades también están siendo intervenidas y se incorporarán de manera progresiva en las próximas semanas.

¿Qué mejoras tendrá la línea San Martín?

Los trabajos incluyeron la renovación integral del interior de los siete coches. Entre las principales modificaciones se encuentran la instalación de nuevos asientos, ventanas, pisos y luminarias LED, además de la restauración de paredes y techos.

Las tareas, ejecutadas en los talleres ferroviarios de Retiro, también alcanzaron los sistemas mecánicos, intervenciones en motores, frenos, suspensión y componentes eléctricos con el objetivo de incrementar la confiabilidad de las formaciones y reducir la cantidad de fallas durante la operación diaria.

Desde Trenes Argentinos Operaciones remarcaron que la renovación "permite recuperar material rodante con estándares de seguridad y confort adecuados para los usuarios". La iniciativa se enmarca en las acciones previstas por la Emergencia Ferroviaria, declarada por el Gobierno nacional para avanzar en la recuperación de la infraestructura y del material rodante.

Según la empresa, el objetivo es aumentar la disponibilidad de formaciones para prestar un servicio más confiable y reducir las cancelaciones derivadas de desperfectos técnicos. Además del primer tren de siete coches, otras dos formaciones se encuentran en proceso de modernización y serán incorporadas una vez concluidas las pruebas correspondientes.