River vs. Gimnasia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido del Torneo Clausura 2026, según la IA

Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a River Plate este miércoles 29 de agosto desde las 19.15 hs en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El cruce en el icónico escenario platense marca un compromiso determinante para ambos conjuntos en el inicio de la competencia, donde el elenco platense buscará hacerse fuerte con el respaldo de su parcialidad, mientras que el Millonario intentará afianzarse tras haber caído en su debut.

River vs. Gimnasia: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos planteles, la inteligencia artificial estimó que la victoria será de River Plate. Las probabilidades analizadas por la IA le asignan un 58% de posibilidades de triunfo al conjunto de Núñez, un 22% de triunfo para el Lobo y un 20% de probabilidad de empate.

Respecto al marcador, la estimación principal señala una victoria del Millonario 2-1, aunque un margen de 2-0 en favor del visitante también aparece como una variante muy factible considerando la contundencia ofensiva del plantel visitante.

El ganador del partido será River Plate, de acuerdo a las estimaciones de la IA

Las estimaciones se basan en que River presenta un funcionamiento colectivo de mayor rodaje y volumen de juego, respaldado por su doble competencia entre la liga local y certámenes internacionales. Sin embargo, el rendimiento reciente muestra cierta paridad en la irregularidad defensiva: la escuadra visitante llega tras tropezar sorpresivamente ante Barracas Central en la jornada inaugural, mientras que el combinado platense apuesta a un bloque compacto en mitad de cancha para cortar circuitos y lastimar de contraataque.

A nivel individual, la jerarquía de las figuras marca una brecha importante que podría ser clave para el encuentro. En la ofensiva del Millonario se destacan nombres como Sebastián Driussi y Facundo Colidio, acompañados por la proyección de Marcos Acuña y la presencia de Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi en el juego aéreo defensivo y ofensivo. Por el lado del equipo albiazul, las esperanzas están depositadas en la solidez de Nelson Insfrán bajo los tres palos y el criterio de Ignacio Miramón junto a Agustín Auzmendi en el frente de ataque para complicar a la zaga rival.

Qué antecedentes hay entre River y Gimnasia: cómo fueron los partidos anteriores

Los antecedentes previos refuerzan la tendencia favorable a River. Durante la temporada 2026, ambos conjuntos se enfrentaron en dos oportunidades con saldo victorioso exclusivo para el conjunto de Núñez: un 2-0 por la fase regular del Torneo Apertura en enero y otro triunfo 2-0 en la instancia de cuartos de final disputada en mayo en el Estadio Monumental. Con este historial reciente y la diferencia cuantitativa en las métricas colectivas, las proyecciones ratifican que el equipo de la capital porteña parte como el firme candidato a quedarse con los tres puntos en La Plata.