Ver River vs. Gimnasia por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Marcos Acuña, defensor del Millonario.

River Plate visitará este miércoles a las 19:15 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha del Torneo Clausura, con la obligación de recuperarse después de un estreno inesperado. El equipo dirigido por Eduardo Coudet viene de caer 1-0 como local frente a Barracas Central, un resultado que generó preocupación por el rendimiento colectivo y que dejó al conjunto millonario sin margen para seguir cediendo terreno en el campeonato. Además, el entrenador no podrá estar en el banco de suplentes debido a la suspensión que arrastra desde el torneo anterior, por lo que nuevamente será reemplazado por uno de sus colaboradores.

Del otro lado estará un Gimnasia que intentará hacerse fuerte en El Bosque para sumar un triunfo de peso frente a uno de los candidatos al título. El conjunto dirigido por Ariel Pereyra afronta el compromiso con una baja sensible, ya que perdió por lesión a Marcelo "Chelo" Torres, uno de sus futbolistas más determinantes en el ataque. La ausencia del delantero obliga al entrenador a modificar la estructura del equipo, por lo que analiza un cambio de esquema para mantener el equilibrio y encontrar variantes ofensivas.

Por dónde ver River contra Gimnasia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre River y Gimnasia será transmitido por ESPN Premium (pack premium).

Cómo llegan al encuentro River y Gimnasia

En River también hubo novedades importantes durante la preparación del encuentro. La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por rearmar la mitad de cancha de cara a la visita a La Plata. Esa situación modificó los planes iniciales de Coudet, quien esperaba repetir gran parte de la formación que había imaginado para buscar la recuperación tras la caída en el Monumental.

Más allá de esa ausencia, el entrenador mantendría la base del equipo que comenzó el campeonato. La idea es sostener una estructura con protagonismo en la mitad de la cancha, apostando a la circulación de la pelota y a la jerarquía de sus futbolistas ofensivos para volver a la victoria. El desafío será mejorar la eficacia y evitar las desatenciones defensivas que le costaron caro en el debut.

Gimnasia busca recuperarse.

En Gimnasia, mientras tanto, la lesión de Marcelo Torres obligó a Ariel Pereyra a replantear el dibujo táctico. Sin su principal referencia de área, el entrenador dejaría de lado el esquema utilizado en la primera fecha para apostar por una formación con mayor presencia en la mitad de la cancha y delanteros con más movilidad. La intención es compensar la ausencia del goleador mediante un funcionamiento más colectivo y generar espacios a partir de la presión y las transiciones rápidas.

El cuerpo técnico albiazul considera que el cambio puede ofrecer mayor solidez frente a un rival que suele monopolizar la posesión del balón. Por eso, durante los últimos entrenamientos se trabajó especialmente en los relevos defensivos y en la velocidad para salir de contraataque, aspectos que podrían resultar determinantes para intentar sorprender a River.