Entradas de Rosalía en Argentina 2026: cuántas personas pidieron la devolución tras la polémica

Los cuatro conciertos de Rosalía en Buenos Aires continúan agotados y reunirán a cerca de 60.000 espectadores durante los primeros días de agosto.

La cantante española Rosalía quedó envuelta en una polémica en Argentina luego de compartir una publicación relacionada con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La situación provocó una ola de críticas en redes sociales y despertó dudas sobre la continuidad de sus shows agotados en Buenos Aires y las posibles devoluciones de entradas.

Por qué Rosalía quedó en el centro de la polémica

El conflicto comenzó cuando Rosalía compartió en sus historias de Instagram un video publicado por Mia Khalifa durante los festejos por la consagración de España en el Mundial 2026. El clip estaba acompañado por la canción "La Perla", interpretada por la propia artista española, e incluía un mensaje en inglés que numerosos usuarios argentinos interpretaron como una burla hacia la Selección Argentina tras la derrota en la final del certamen.

La publicación generó un fuerte repudio en las redes sociales, donde muchos fanáticos expresaron su malestar y comenzaron a plantear la posibilidad de solicitar el reembolso de las entradas para los recitales que la cantante tiene programados en el país. La controversia tomó tal magnitud que comenzaron a circular publicaciones de personas interesadas en vender sus tickets o consultar cuáles eran las condiciones para recuperar el dinero abonado.

Cuántas personas pidieron la devolución de las entradas de Rosalía

En medio de las especulaciones, trascendió el número de personas que habrían solicitado formalmente la devolución de sus entradas. La periodista Pilar Smith reveló en Radio La Red que solamente 100 personas iniciaron el reclamo correspondiente para obtener el reintegro del dinero de los tickets adquiridos para los conciertos.

Sin embargo, la situación presenta una importante limitación. Ninguno de esos pedidos pudo concretarse debido a la política de devoluciones vigente y al momento en que fueron compradas las entradas.

Los tickets para las presentaciones de Rosalía se agotaron meses atrás, por lo que quienes realizaron la compra quedaron fuera del plazo permitido para solicitar un reembolso. De esta manera, las versiones que anticipaban una masiva devolución de localidades finalmente no se materializaron.

Qué dijo Movistar Arena sobre las devoluciones

Frente a las reiteradas consultas de los compradores, el Movistar Arena emitió un comunicado oficial explicando cuáles son las condiciones establecidas para solicitar la devolución de entradas. "Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción", informaron desde la organización.

Además, aclararon cuál es la única alternativa disponible para aquellas personas que ya no desean asistir al espectáculo: "En caso de no poder o no querer asistir al show, podés transferir tus QR -una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena- a un tercero para que asista en tu lugar", señalaron. Por ese motivo, quienes no estén interesados en concurrir a los recitales podrán optar por transferir sus entradas o venderlas a otros interesados.

Los shows de Rosalía en Argentina continúan agotados

La artista española fue cuestionada luego de compartir un video de los festejos por el triunfo de España que muchos usuarios argentinos interpretaron como una provocación.

La gira LUX de Rosalía tiene previstas cuatro presentaciones en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto. Cada función cuenta con una capacidad aproximada para 15.000 espectadores, por lo que cerca de 60.000 personas asistirán a los conciertos si se mantienen todas las localidades vendidas.

En los últimos días aumentaron las publicaciones de reventa de entradas en distintas plataformas y redes sociales, aunque el número de pedidos formales de devolución fue considerablemente menor al esperado.

Finalmente, la polémica no afectó la convocatoria de la artista española. Los cuatro recitales continúan completamente agotados y no habrá excepciones respecto de la política de reembolsos establecida por la organización del evento.