Milei autorizó la venta libre de 10 medicamentos y en PBA advierten por una disparada de precios

A través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el gobierno de Javier Milei dispuso la venta libre de 10 medicamentos para afecciones de baja complejidad. La decisión se dio a conocer por el Boletín Oficial en la Disposición N° 4714/2026 que amplía el acceso a productos que el organismo considera de seguridad, calidad y eficacia probadas.

Desde el gobierno provincial, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak criticó la medida ya que “sigue aumentando el gasto de bolsillo”. “Otro capítulo de la falsa libertad de Milei”, detalló el funcionario en su red social X.

Para el dirigente, con la decisión de la venta libre de 10 medicamentos, “lo que no te cuentan es que automáticamente estos medicamentos dejan de tener todo tipo de cobertura y pierden los descuentos en farmacias”. De esta manera, “sigue aumentando el gasto de bolsillo”. “Ya no hay dudas. Este Gobierno Nacional está en contra de la salud del pueblo”, cerró Kreplak.

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Detalles de la autorización de ANMAT

El organismo explicó que la decisión se tomó tras evaluar la seguridad de estos productos. De esta manera, se verificó que las especialidades medicinales hayan sido comercializadas bajo receta durante al menos cinco años sin reportes de eventos adversos graves que alteren el balance riesgo-beneficio.

Por otra parte, se destacó que la venta libre no implica ausencia de responsabilidad. Los laboratorios deberán continuar informando sobre la seguridad de los productos y los profesionales de la salud seguirán siendo referentes clave para orientar a los pacientes en su uso adecuado.

Los 10 medicamentos son:

- Trimebutina maleato: 100 mg, comprimidos o cápsulas orales.

- Levocetirizina diclorhidrato: 5 mg y 5 mg/ml, comprimidos, cápsulas o solución oral.

- Fexofenadina clorhidrato: 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml, comprimidos, cápsulas o solución oral.

- Dimenhidrinato: 50 mg, comprimidos o cápsulas orales.

- Nafazolina y feniramina: solución oftálmica estéril (0,025% nafazolina y 0,3% feniramina).

- Olopatadina clorhidrato: solución oftálmica estéril en 0,1% y 0,2%.

- Carboximetilcisteína: 5%, jarabe o solución oral.

- Cloruro de aluminio hexahidratado: 20%, loción tópica.

- Carbonato de calcio, árnica y nitrato de plata: asociación en polvo oral o tópica.

- Ivermectina: exclusivamente 0,5% en loción tópica.