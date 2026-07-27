Una figura de Telefe se reincorporó al canal tras ser diagnosticada con cáncer: "Salir adelante"

Carolina Trippar volvió al stream de Telefe luego de revelar el duro diagnóstico médico que recibió a través de un video publicado en su canal de YouTube. Durante su reaparición, la youtuber habló nuevamente del tema y contó algunos detalles que no había mencionado en ese primer mensaje.
Tras anunciar públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis, Trippar regresó a la pantalla para agradecer el apoyo que recibió en los últimos días y explicar por qué decidió alejarse de las redes sociales después de hacer pública la noticia.
En ese contexto, expresó: “Aparezco chicos, perdón que tiré una bomba y desaparecí, no di señales de vida desde el viernes. Es que me dio mucha ansiedad entrar a redes este fin de semana, ya de por sí subir ese video llorando, me sentía como muy expuesta, muy vulnerable”.
Luego continuó: “Lo real es que creí que me iba a morir. Cuando me dijeron que tenía metástasis y que no tenía cura. Me llegaron a decir eso. Después de escucharlas, me dieron mucha esperanza. Lo voy a encarar de otra manera. Siento que todas vamos a salir adelante, como que encontré mi tribu porque me estaba sintiendo muy sola”.
Finalmente señaló: “La intención real es concientizar y agarrarlo a tiempo, que apenas te sientas el bultito, vayas a hacértelo ver y que lo puedas agarrar a tiempo, sin metástasis. Uno siempre está lleno de trabajo, la vida, los hijos, y siempre posterga. No lo hagas, aprendí de esto que me dio un sacudón gigante. Lo más importante es la salud y los vínculos, y el resto es decorado”.
El desolador diagnóstico de Caro Trippar
A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la influencer y youtuber Caro Trippar reveló entre lágrimas que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. Según explicó, la enfermedad no fue detectada a tiempo porque los primeros síntomas se confundieron con un cuadro de mastitis durante el período de lactancia.
En ese contexto, recordó cómo comenzaron las molestias y por qué creyó que se trataba de un problema relacionado con el destete: “Termino de dar la teta y al mes sentía como una pelota, muy grande, y empecé a sentir pinchazos. También noté una mancha roja, y yo dije: 'tal vez hice mal el destete, me voy a hacer chequear'. Entonces, pedí un turno con un ginecólogo. Yo estaba muy convencida de que era mastitis o algún residuo de leche que me quedó calcificado”.
Además, aprovechó su testimonio para concientizar sobre la importancia de los controles médicos y lamentó que el diagnóstico no llegara a tiempo: “Quiero que vos, que estás del otro lado, te revises las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver. Aunque estés amamantando”.