Una figura de Telefe se reincorporó al canal tras ser diagnosticada con cáncer: "Salir adelante"

Una figura de Telefe se reincorporó tras ser diagnosticada con cáncer

Carolina Trippar volvió al stream de Telefe luego de revelar el duro diagnóstico médico que recibió a través de un video publicado en su canal de YouTube. Durante su reaparición, la youtuber habló nuevamente del tema y contó algunos detalles que no había mencionado en ese primer mensaje.

Tras anunciar públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis, Trippar regresó a la pantalla para agradecer el apoyo que recibió en los últimos días y explicar por qué decidió alejarse de las redes sociales después de hacer pública la noticia.

En ese contexto, expresó: “Aparezco chicos, perdón que tiré una bomba y desaparecí, no di señales de vida desde el viernes. Es que me dio mucha ansiedad entrar a redes este fin de semana, ya de por sí subir ese video llorando, me sentía como muy expuesta, muy vulnerable”.

Caro Trippar, creadora de contenido que participa de los streams de Telefe.

Luego continuó: “Lo real es que creí que me iba a morir. Cuando me dijeron que tenía metástasis y que no tenía cura. Me llegaron a decir eso. Después de escucharlas, me dieron mucha esperanza. Lo voy a encarar de otra manera. Siento que todas vamos a salir adelante, como que encontré mi tribu porque me estaba sintiendo muy sola”.

Finalmente señaló: “La intención real es concientizar y agarrarlo a tiempo, que apenas te sientas el bultito, vayas a hacértelo ver y que lo puedas agarrar a tiempo, sin metástasis. Uno siempre está lleno de trabajo, la vida, los hijos, y siempre posterga. No lo hagas, aprendí de esto que me dio un sacudón gigante. Lo más importante es la salud y los vínculos, y el resto es decorado”.

El desolador diagnóstico de Caro Trippar

A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la influencer y youtuber Caro Trippar reveló entre lágrimas que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. Según explicó, la enfermedad no fue detectada a tiempo porque los primeros síntomas se confundieron con un cuadro de mastitis durante el período de lactancia.

En ese contexto, recordó cómo comenzaron las molestias y por qué creyó que se trataba de un problema relacionado con el destete: “Termino de dar la teta y al mes sentía como una pelota, muy grande, y empecé a sentir pinchazos. También noté una mancha roja, y yo dije: 'tal vez hice mal el destete, me voy a hacer chequear'. Entonces, pedí un turno con un ginecólogo. Yo estaba muy convencida de que era mastitis o algún residuo de leche que me quedó calcificado”.

Además, aprovechó su testimonio para concientizar sobre la importancia de los controles médicos y lamentó que el diagnóstico no llegara a tiempo: “Quiero que vos, que estás del otro lado, te revises las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver. Aunque estés amamantando”.