Islandia inició la votación para decidir si reanuda las negociaciones con la Unión Europea

La votación anticipada para el histórico referéndum que decidirá si Islandia reanuda el proceso de adhesión a la Unión Europea comenzó este lunes, con miles de ciudadanos emitiendo su sufragio por correo en la región metropolitana de Reikiavik y en delegaciones diplomáticas del exterior. La consulta popular, fijada para el próximo 29 de agosto, busca definir el futuro de la relación entre la nación nórdica y el bloque comunitario tras más de una década de congelamiento diplomático.

Según precisó la cadena pública de radiodifusión RÚV, los votantes mayores de 18 años tendrán habilitada una sede oficial en el suburbio de Kópavogur hasta este viernes para depositar su papeleta de manera presencial, trámite que se reanudará del 4 al 28 de agosto tras una breve pausa durante el fin de semana. En paralelo, la red de embajadas, consulados y misiones permanentes en el extranjero habilitó mesas de votación, mecanismo que también se implementó en instituciones de salud, residencias geriátricas y centros penitenciarios del país.

Desde el Ejecutivo en Reikiavik argumentan que la elevada sintonía del sistema político y comercial islandés con las normativas del mercado único facilitará una tramitación acelerada en caso de un resultado favorable. De ser aprobada la reanudación de las conversaciones en las urnas, el gobierno islandés estima que la integración formal a la UE podría completarse en un plazo breve de 18 meses, dada la alta sintonía normativa y económica existente con el bloque.

La nación insular solicitó formalmente el ingreso a la Unión Europea en 2009, en medio de la severa crisis financiera que afectó a su sistema bancario, pero decidió suspender de manera unilateral las tratativas en 2013 ante el estancamiento de las conversaciones y las discrepancias en materia de cuotas pesqueras. Por eso, la cita electoral del 29 de agosto marcará un punto de inflexión en la política exterior islandesa.

Con información de EuropaPress.