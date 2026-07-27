Lali Espósito convocó a marchar y reveló qué proyecto del gobierno rechaza: "Al Congreso"

Lali Espósito convocó a marchar al Congreso.

Lali Espósito utilizó sus redes sociales para llamar a una movilización masiva frente al Congreso de la Nación el próximo jueves 6 de agosto, fecha en la que la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que deroga la actual normativa de regulación de suelo. La artista compartió un posteo de la actriz Dolores Fonzi, convocando a marchar.

La iniciativa impulsada por el Gobierno bajo el nombre de "inviolabilidad de la propiedad privada" busca derogar la Ley de Tierras (Ley 26.737), sancionada en 2011 para fijar un límite del 15% a la titularidad de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. La eventual anulación de este marco regulatorio reactivó la alarma de organizaciones ambientalistas, sociales y especialistas en derecho territorial.

Desde distintos sectores advierten que la desregulación total abre el camino a la venta indiscriminada de recursos de alto valor estratégico. Entre las áreas señaladas en el debate se encuentran las fuentes de agua dulce en la Patagonia, los bosques nativos, las franjas cordilleranas con reservas de minerales críticos y los acuíferos clave, además de zonas de frontera sensibles para la seguridad interior.

La convocatoria de Espósito busca amplificar el reclamo social en las puertas del Congreso el día clave de la votación. Cabe recordar que el posicionamiento de la cantante se suma a una serie de manifestaciones críticas hacia la gestión nacional: la tensión entre ambas partes se remonta a las elecciones PASO de 2023, cuando Espósito expresó su preocupación ante el resultado electoral.

Posteo de Lali.

Puntos clave de la reforma de la Ley de Tierras