El Frente Renovador repudió el insulto de Milei contra De Mendiguren

El Frente Renovador expresó su “más enérgico repudio” a los insultos del presidente Javier Milei contra José Ignacio “Vasco” De Mendiguren, a quien acusó públicamente de haber perjudicado al país y de ser un “ladrón” durante una entrevista realizada en la Exposición Rural.

En un comunicado, el partido liderado por Sergio Massa destacó la trayectoria empresarial y política de De Mendiguren y aseguró que trabajó desde esos cargos por la producción nacional, la industria, las pequeñas y medianas empresas y la generación de empleo. “Jamás tuvo causa ni condena alguna que justifique semejante agresión”, sostuvo el espacio.

El Frente Renovador afirmó que "en democracia, las ideas, las políticas públicas y las decisiones de gobierno pueden y deben debatirse. Lo que no puede naturalizarse es la descalificación personal ni la agresión como forma de ejercicio del poder".

“Que el Presidente de la Nación insulte a un ex funcionario sin ninguna razón constituye un agravio inadmisible que degrada la palabra presidencial y empobrece el debate público”, señaló el comunicado firmado por el presidente del partido, el diputado Diego Giuliano.

El Frente Renovador también lanzó una ironía sobre las anteriores críticas de Milei a integrantes de su actual administración: “El Presidente ha dicho cosas peores de Toto Caputo o de Diego Santilli. Si pretende que el Vasco sea su Ministro, que sepa Milei que no se lo va aceptar. Que no pierda el tiempo”.

Finalmente, el espacio massista señaló su "compromiso con una democracia basada en el diálogo y la defensa de la producción, el trabajo y el desarrollo nacional". "La violencia verbal nunca será el camino para construir la Argentina que los argentinos merecen", cerró en el comunicado.

El insulto de Milei hacia De Mendiguren

El insulto de Milei contra De Mendiguren ocurrió mientras el presidente hablaba con Radio Mitre en el predio de La Rural y advirtió que De Mendiguren pasaba cerca del lugar. “Mirá -dijo con el brazo levantado y señalando hacia adelante con su dedo índice- ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina”, afirmó el mandatario.

Cuando una persona presente identificó a De Mendiguren, Milei agregó: “Mirá. Ese. Ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares”.

Luego volvió a dirigirse al exfuncionario: “Vos sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, afirmó hablándole a lo lejos sin que De Mendiguren pudiera escuchar lo que decía.

De Mendiguren fue ministro de Producción en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Además presidió en dos oportunidades la Unión Industrial Argentina (UIA) y se desempeñó como diputado nacional por el Frente Renovador. Durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo al frente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y fue secretario de Industria y Desarrollo Productivo.