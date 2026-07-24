Kicillof inauguró obras, entregó viviendas y apuntó contra Milei: "mientras viaja para juntarse con magnates, Nosotros seguimos recorriendo la provincia"

"Mientras el Presidente viaja para juntarse con magnates internacionales y festejar un modelo de ajuste, nosotros vamos a seguir recorriendo los 135 municipios para que todos puedan tener un futuro mejor", aseguró Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a cruzar con dureza al presidente Javier Milei durante una recorrida por General Alvear, donde inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la ampliación de una planta potabilizadora. El mandatario cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y reivindicó que su gestión provincial "continúa ejecutando obras públicas en los municipios bonaerenses", mientras que el presidente "viaja para juntarse con magnates internacionales y festejar un modelo de ajuste". El acto lo encabezó junto al ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, y el intendente de General Alvear, Ramón Capra.

El gobernador estuvo este viernes de recorrida por la provincia de Buenos Aires. A la mañana mantuvo una entrega de vivienda en el municipio de Tapalqué, mientras que a la tarde se trasladó hasta General Alvear para inaugurar un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Allí, el gobernador sostuvo que la Provincia "ha sufrido el robo sistemático de sus recursos por parte del Gobierno nacional", aunque remarcó que, pese a ese escenario, continúa inaugurando obras y ampliando derechos.

"Mientras el Presidente viaja para juntarse con magnates internacionales y festejar un modelo de ajuste, nosotros vamos a seguir recorriendo los 135 municipios para que todos puedan tener un futuro mejor", aseguró el mandatario provincial. En paralelo, volvió a cruzar al Gobierno nacional al contraponer lo que considera "dos modelos" de gestión. "Ante el abandono, el individualismo y el 'sálvese quien pueda' que pregonan desde la Nación, nuestro camino es la solidaridad. Vamos a necesitar de todos y todas para volver a levantar a la Argentina", sostuvo.

Las obras inauguradas en General Alvear

El CAPS de General Alvear, hecho con una inversión de 1.272 millones de pesos, cuenta con cuatro consultorios de atención clínica, un consultorio de ginecología, uno odontológico, vacunatorio, enfermería y farmacia. Según informó la Provincia, permitirá descomprimir la demanda del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia y ampliar la cobertura sanitaria para más de 10.000 vecinos de los barrios Villa Barreiro y Villa Carluccio.

Además, Kicillof recorrió la nueva planta potabilizadora, cuya ampliación permitirá duplicar la capacidad de abastecimiento de agua potable para toda la localidad.

"Hoy vinimos a General Alvear a inaugurar un nuevo centro de salud y la ampliación de una planta potabilizadora que duplica la capacidad de agua para la localidad. Estamos dando respuestas concretas a demandas históricas de la comunidad", aseguró el gobernador bonaerense, y agregó que estas obras "son una demostración de que sin un Estado presente no hay agua potable, infraestructura y un acceso garantizado a la educación y a la salud para todos los bonaerenses".

Una imagen de consenso

Por otro lado, Kicillof destacó la relación institucional con el jefe comunal Ramón Capra, miembro de la Unión Cívica Radical. "Acá estamos trabajando juntos un gobernador peronista y un intendente radical", señaló, además de remarcar que en la Provincia "se dejan de lado las diferencias partidarias para concluir las obras que necesitan los vecinos".