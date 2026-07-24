El emotivo homenaje de María Becerra a Eva Perón que se volvió viral

El emotivo homenaje a Eva Perón de María Becerra que se volvió viral.

El nombre de María Becerra volvió a ser tendencia en las últimas horas, aunque esta vez no fue por el lanzamiento de una canción ni por un nuevo proyecto musical. En las redes sociales comenzó a circular un video inédito del detrás de escena de los ensayos previos a su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, un momento que fue visto por millones de personas en todo el mundo.

En las imágenes se la escucha conversar con su coach vocal, quien le recomienda conectarse emocionalmente con alguien antes de salir al escenario para transmitir mayor sensibilidad durante la interpretación. Sin dudarlo, la artista responde: "Voy a pensar en Evita". Luego explica el motivo de esa elección: "Ahora estoy leyendo su biografía".

María Becerra homenajeó a Evita.

La confesión sorprendió a muchos usuarios y el fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó todo tipo de reacciones. María Becerra fue la encargada de interpretar el himno argentino en la previa de la final del Mundial 2026, un encuentro que terminó con la consagración de España como campeón del torneo y que tuvo a la cantante como una de las protagonistas de la ceremonia de apertura.

María Becerra le hizo frente a la campaña anti-Argentina que comenzó en el Mundial 2026

Además de cantar el himno nacional, María Becerra le hizo frente a las críticas que estuvo recibiendo Argentina por parte de otros ciudadanos del mundo. La campaña de hate no se reduce únicamente a redes sociales, sino que diferentes personalidades internacionales se sumaron con comentarios negativos.

En este contexto, la "Nena de Argentina" le hizo honor a su apodo y escribió a través de su cuenta de Instagram, @mariabecerra: "No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto".

Pero eso no fue todo, la cantante prosiguió: "Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa. Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre", cerró.