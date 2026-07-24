Tablero porteño: sin votos para cancelar las PASO, se acelera la pelea 2027

De cara a las definiciones de 2027, el escenario político en la Ciudad de Buenos Aires empieza a destrabar sus primeras certezas: en las oficinas del Gobierno porteño ya asumen que las PASO locales no se eliminarán por falta de votos en la Legislatura, lo que garantiza un tablero de primarias donde Jorge Macri buscará su reelección mientras La Libertad Avanza, Horacio Rodríguez Larreta y el bullrichismo terminan de delinear sus propias fichas para la Capital.

Desde el gobierno porteño ya advierten que las PASO no se eliminarán en la Ciudad por una cuestión numérica: no hay votos suficientes para suprimir la instancia de primarias en 2027. Escenario de acuerdos que no quita que Jorge Macri, el candidato PRO para la Capital Federal, considere que son una buena herramienta para ordenar el panorama en elecciones Ejecutivas, aunque prescindibles en las legislativas. Por lo tanto, mientras a nivel nacional se plantea la discusión, la CABA contaría con esa instancia el año que viene.

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A nivel nacional, desde el Congreso ya advierten que el éxito o fracaso de una supresión de las PASO no se limita a una discusión en torno a la herramienta sino a acuerdos políticos mucho más amplios que se resolverán más en la Casa Rosada que en el parlamento. Se trata de la posibilidad de concretar acercamientos con gobernadores aliados, garantizando que no haya competencia en sus distritos.

En la Ciudad ya hay algunos candidatos confirmados. Macri se postuló por el PRO. La semana que viene, como sucede cada dos semanas, reunirá a la mesa de gestión porteña de la que participan distintos dirigentes, a modo de rotación, y en la que Mauricio Macri funciona como constante persona de consulta. El propio Jorge confirmó que el expresidente estará en el próximo encuentro. Allí abordan cuestiones como la reforma del Estado, desregulación y baja de impuestos.

Desde el gobierno porteño aseguran, pese a los rumores, que la relación entre los primos es buena pero en Uspallata tomaron la decisión de no hacerse eco de “operaciones ridículas” en torno a su vínculo. En una entrevista con Radio Rivadavia, el alcalde capitalino sostuvo que con su primo conversan “habitualmente” y que se lo cruzó el miércoles. “Siempre me ayuda a pensar, él tiene experiencia. Tiene un rol muy importante en el PRO”, dijo el mandatario.

Por el lado de La Libertad Avanza todavía no hay candidato confirmado, pero sí la voluntad de competir. En medio de la campaña anti Argentina y la avanzada de la derecha contra los migrantes buscando arancelar servicios públicos de salud y educación universitaria, los violeta cruzaron a los amarillos en las redes estableciendo el marco de propuestas de campaña de este sector.

Juan Fernández, legislador libertario, aseguró que “el PRO copia la agenda de La Libertad Avanza, pero solo desde el discurso” y le advirtió a los porteños que “si les interesa la agenda de arancelar la atencion medica a extranjeros, es con LLA y no con el PRO” porque “la copia es siempre peor que el original”. Este mensaje fue replicado por Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el distrito y posible candidata violeta en CABA. El cruce sucedió porque esta semana Macri sostuvo en una entrevista que los extranjeros que se atienden en el sistema de salud público porteño tienen que pagar.

La similitud de agendas fue una de las observaciones que Horacio Rodríguez Larreta, el otro candidato lanzado, no dudó en señalar. “¿Vos me preguntás por qué lo hace Jorge Macri? Porque quiere ser el candidato a Emiley, para congraciarse con Emiley. No hay otra explicación. Él cree que la la única chance que tiene es subido a un proyecto nacional, no sé qué chance le dará Milei, porque si se va a evaluar la gestión de la ciudad, y, bueno, está en el horno, obvio”, analizó en Futurock.

El otro nombre es el de Patricia Bullrich. La senadora no quiere saber nada con ser candidata en la Ciudad, pero el bullrichismo advierte que no habría que descartarla porque su rol dependerá de cómo lleguen el gobierno nacional y el porteño, sobre todo ante la posibilidad de que el peronismo y el larretismo puedan llegar a un acuerdo que le haga frente al techo que tiene PRO. Lo que sí aparece como distante es una candidatura presidencial, pero el futuro de la legisladora aún no está cerrado.