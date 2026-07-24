"Es más habitual": Feinmann militó el consumo de carne de burro en su programa

Polémica con la carne de burro en el programa de Feinmann.

Eduardo Feinmann le abrió el micrófono a Alberto Cormillot en su programa de Radio Mitre para que se explayara sobre un tema que viene dando que hablar en los últimos meses: el consumo de carne de burro. El conductor le pidió al médico que contara las virtudes del producto, en medio del debate que se instaló tras el furor por su venta en la Patagonia.

¿Qué dijo Cormillot sobre la carne de burro?

Cormillot arrancó despejando el prejuicio más obvio, el de que se trata de algo exótico o marginal: "Es un consumo poco habitual. En China es más habitual y en algunos países de África. Es algo local y muchas veces es rechazada por la gente". Con esa introducción, el médico dejó en claro que el rechazo inicial que genera en la Argentina tiene más que ver con la costumbre que con un problema real del producto.

Después pasó al terreno que mejor domina, el nutricional, y ahí no dejó lugar a dudas: "Con respecto a la composición no hay demasiado problema. La carne de burro tiene mucha menos grasa saturada, es rica en hierro, las calorías son muchos más bajas que la de la vaca o las de la oveja". Para cerrar, fue todavía más contundente: "Desde el punto de vista nutritivo no hay ningún tipo de problema".

¿Cómo empezó lo de la carne de burro?

El tema no es nuevo en la agenda mediática. La discusión se instaló meses atrás, cuando una carnicería de Trelew, Chubut, comenzó a vender cortes de carne de burro y agotó todo el stock disponible en apenas unos días. Detrás de la iniciativa está el productor rural Julio Cittadini, de la zona de Punta Tombo, que ofrece cortes como vacío, entraña, costillar y lomo, los mismos que en la carne vacuna, a un precio cercano a los 7.500 pesos el kilo.

Cittadini insistió en que la propuesta no responde únicamente a la crisis del consumo de carne vacuna, sino que la ve como una opción productiva genuina para una región donde buena parte de los campos no son aptos para la ganadería bovina.

Feinmann militó la carne de burro.

Con el respaldo de Cormillot al aire de Mitre, la carne de burro volvió a instalarse en la conversación pública, esta vez con el aval de una voz con peso en materia de nutrición y salud. El debate, lejos de cerrarse, promete seguir sumando capítulos a medida que más productores evalúen sumarse a la propuesta.