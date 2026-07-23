"Eso no ocurrió": Feinmann admitió que difundió una fake news sobre una importante figura

Feinmann reconoció compartir una fake news.

Eduardo Feinmann reconoció al aire de su programa en A24 que había viralizado una información que finalmente resultó incorrecta sobre Claudio Tapia, presidente de la AFA. El conductor había publicado en sus redes que el FBI le había retenido el teléfono al dirigente antes de su regreso al país, e incluso llegó a sugerir que estuvieron cerca de detenerlo.

La publicación de Feinmann

La versión se sumó a una serie de falsas informaciones que circularon en distintos medios nacionales tras la final del Mundial 2026, que daban cuenta de un operativo de agentes estadounidenses en el aeropuerto de Nueva York, justo antes de que la delegación argentina emprendiera el regreso. Según esas versiones, el presidente de la AFA y el tesorero de la entidad habrían sido retenidos por agentes del FBI y citados a declarar ante la Justicia de Estados Unidos.

Una de las información que compartió Feinmann.

Sin embargo, la propia AFA salió a desmentir esa reconstrucción de los hechos con un comunicado categórico. La entidad calificó la versión de la incautación de teléfonos como "absolutamente falsa" y advirtió que evaluaba acciones legales contra quienes siguieran difundiendo información considerada engañosa. Según explicó la propia AFA, sí hubo un requerimiento judicial vinculado al operativo en el aeropuerto de Nueva York, pero estaba dirigido a una tercera persona no identificada, y no a Tapia ni a Toviggino.

Feinmann reconoció compartir una fake news

Frente a ese desmentido, Feinmann optó por hacerse cargo del error en vivo. "Yo había subido en mis redes sociales esa información, el título era muy impactante. Después fue rectificado, habían dicho que había sido demorado en el aeropuerto de Nueva York y que fue llevado por siete efectivos del FBI", explicó el conductor.

Y fue más allá al reconocer que la versión original no se sostenía: "Hasta donde se eso no ocurrió, lo cierto es el comunicado de AFA que desmiente ese hecho".

El episodio se da en medio de un contexto especialmente sensible para la dirigencia de la AFA. Tapia había podido viajar al Mundial gracias a un permiso judicial especial, ya que está procesado en la Argentina por evasión fiscal, con un embargo de unos 250 mil dólares y restricciones para salir del país. En ese marco, cualquier información sobre una supuesta investigación en Estados Unidos tiene un impacto inmediato en la conversación pública, algo que quedó expuesto con la rápida viralización de la versión que finalmente el propio Feinmann terminó desmintiendo.