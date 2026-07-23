Barreda: la película con Luis Machín ya tiene fecha de estreno y mostró sus primeras imágenes

Luis Machín es el femicida Ricardo Barreda en la nueva película de Prime Video.

La plataforma Prime Video reveló las imágenes oficiales de Barreda, la película que se mete con el caso de Ricardo Barreda, una de las historias más macabras del policial argentino. Los detalles de fecha de estreno y reparto de estrellas que acompañan a Luis Machín, quien encarna al odontólogo femicida.

La particularidad más novedosa de Barreda, película dirigida por Daniela Goggi (El Rapto) es que la historia del cuádruple femicidio cometido por Ricardo Barreda será contada por primera vez desde la perspectiva de su esposa, su suegra y sus dos hijas, a quienes asesinó el 15 de noviembre de 1992, en su casa ubicada en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires.

A Luis Machín lo acompaña un elenco de actrices de carácter: Carla Peterson (la esposa), Mercedes Morán (la suegra), y Maite Lanata y Margarita Páez (las hijas). Además, Barreda se completa con las actuaciones de Marcelo Subiotto (Puan, El Eternauta), Paola Barrientos (Cromañón) y Alberto Ajaka (Menem, Apache: La vida de Carlos Tevez). La película se estrenará en Prime Video el 28 de agosto exclusivamente en la plataforma (como pasó con Nahir, película sobre el caso Nahir Galarza).

El caso de Barreda, "Conchita" y la indiscutible crónica sobre el asesino

La figura de Ricardo Barreda tuvo mucha repercusión mediática y el caso fue directamente relacionado por el tratamiento machista que salpicó el cuádruple femicidio. El odontólogo, que en un principio confesó la autoría de los asesinatos, reveló que la familia lo humillaba continuamente llamándolo "Conchita". Durante sus años en prisión, Barreda se convirtió en un triste fenómeno de la cultura popular al igual que pasó con Yiya Murano, la "envenenadora de Monserrat".

El periodista que mejor contó su historia a través de entrevistas y crónicas fue Rodolfo Palacios, un especialista en la cobertura de policiales argentinos y el hombre que entrevistó a algunos de los asesinos más populares de la historia criminal local (desde Robledo Puch hasta Arquímedes Puccio, pasando por los ladrones del robo al Banco Río, de Acassuso, entre otros).

Después de obtener la libertad condicional, Barreda convivió con Berta André, la mujer que lo había sacado de la cárcel y puso su departamento como garantía para su salida. Sin embargo, ella lo denunció por violencia y maltratos en 2014, y la Justicia revocó su libertad condicional. Ella murió poco después, en 2015, luego de una enfermedad cerebral, mientras que él volvió tras las rejas. El femicida murió el 25 de mayo de 2020 en un geriátrico de José C. Paz, solo y sin afectos cercanos.