Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. O'Higgins en la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors se enfrenta este jueves a O'Higgins de Rancagua dentro de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El elenco de la Ribera llega a esta fase tras finalizar en el tercer puesto de su zona de grupos de la Copa Libertadores, por debajo de Universidad Católica de Chile y de Cruzeiro de Brasil.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde en el partido contra O'Higgins

Qué pasa si Boca gana el partido

En caso de que Boca Juniors se imponga en la Bombonera, el equipo de La Ribera quedará en una posición sumamente favorable de cara a la revancha en Rancagua. Una victoria en el partido de ida le permitiría a Boca clasificar a los octavos de final con un simple empate en el duelo de vuelta, sin importar el marcador con el que se produzca esa igualdad. Es decir, el Xeneize no necesitará otro triunfo para avanzar de fase, ya que la ventaja obtenida en condición de local funcionará como resguardo suficiente para sellar el pasaje a la siguiente instancia del torneo.

Boca necesita ganar o empatar el encuentro para quedar bien Copa Sudamericana 2026

Si Boca empata ante O'Higgins

Si el resultado del partido de ida culmina en un empate, independientemente de la cantidad de goles marcados por ambos equipos, la serie quedará completamente abierta para el encuentro de vuelta en Chile. En ese escenario, si se mantiene la igualdad en el marcador tras el segundo partido, la clasificación al siguiente cruce de la Copa Sudamericana se definirá desde el punto penal. Y es que Boca necesita imponerse por cualquier diferencia en su visita a Rancagua para sellar su boleto a los octavos de final sin necesidad de instancias adicionales.

Si Boca pierde ante O'Higgins

Una derrota en la Bombonera complicaría notablemente las chances de Boca Juniors de avanzar en la Copa Sudamericana. En ese caso, el equipo argentino quedaría obligado a revertir la historia en su visita a Chile: si empata o vuelve a caer derrotado en la vuelta, quedará eliminado del torneo. Para continuar con vida, Boca necesitará ganar en Rancagua por una diferencia de gol igual o superior a la que haya sacado O'Higgins en la ida, de manera de forzar la definición por penales o de revertir la serie de forma directa en el marcador global.