Quién es Bárbara Paredes, la hermana de Leandro Paredes: así es el particular parecido

Barbara Paredes acompañó a su hermano en el aeropuerto de Ezeiza y despertó el interés de los hinchas por su perfil reservado y su vínculo con el mediocampista argentino.

La llegada de los jugadores de la Selección Argentina al aeropuerto de Ezeiza dejó varias imágenes que rápidamente se volvieron virales. Entre ellas, una de las más comentadas fue la aparición de Barbara Paredes, hermana de Leandro Paredes, quien sorprendió por su gran parecido físico con el futbolista y por sus emotivas declaraciones ante los medios.

La hermana de Leandro Paredes que llamó la atención en Ezeiza

Aunque mantiene un perfil muy bajo y se encuentra alejada de la exposición mediática, Barbara Paredes se convirtió en una de las protagonistas inesperadas del recibimiento al plantel argentino tras la final del Mundial 2026.

Su presencia no pasó desapercibida entre los periodistas y los hinchas que se encontraban en el aeropuerto. Además de acompañar a su hermano en un momento importante para la Selección Argentina, sus declaraciones lograron una gran repercusión en las redes sociales.

Durante una entrevista con la prensa, expresó su orgullo por el desempeño del equipo nacional y destacó el recorrido realizado por el seleccionado a lo largo del torneo. "Estamos contentos porque la verdad no esperábamos llegar hasta acá. Ya haber llegado hasta acá, haberle ganado a Inglaterra para nosotros fue un montón. Y se tomó conciencia. Entonces no tenemos la tercera, no tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros", manifestó ante las cámaras.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en las distintas plataformas digitales y despertaron el interés del público por conocer más sobre su historia.

El particular parecido entre Barbara Paredes y Leandro Paredes

Uno de los aspectos que más comentarios generó en redes sociales fue el notable parecido físico entre Barbara Paredes y Leandro Paredes.

Los usuarios destacaron especialmente los ojos claros que ambos comparten, la similitud en sus rasgos faciales y hasta ciertos detalles de su estilo personal. Algunos incluso señalaron que los tatuajes de Bárbara recuerdan a los que suele lucir el mediocampista campeón del mundo.

A partir de las imágenes difundidas en televisión y redes sociales, numerosos seguidores del futbolista comenzaron a definirla como "la versión femenina" del jugador de Boca Juniors y de la Selección Argentina. La comparación no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados entre los fanáticos del seleccionado nacional durante las horas posteriores a la llegada del plantel al país.

Quién es Barbara Paredes y a qué se dedica

A diferencia de su hermano, Barbara Paredes eligió mantenerse completamente alejada de la vida pública. Hasta el momento, no se conocen detalles sobre su profesión ni sobre su actividad laboral.

Sus redes sociales permanecen configuradas de manera privada y no desarrolla ningún trabajo vinculado con los medios de comunicación, el deporte o el mundo del espectáculo. Las pocas ocasiones en las que trascendió públicamente estuvieron relacionadas con reuniones familiares o momentos importantes en la carrera deportiva de Leandro Paredes, a quien acompaña desde hace años.

Su perfil reservado contrasta con la popularidad que posee el futbolista, que se consolidó como uno de los referentes de la Selección Argentina en los últimos años.

El fuerte vínculo familiar de Leandro Paredes

Los ojos claros, los rasgos faciales y algunos detalles de su estilo personal evidencian el gran parecido físico que comparte con Leandro Paredes.

La familia siempre ocupó un lugar central en la vida de Leandro Paredes. A lo largo de su carrera, el mediocampista contó con el apoyo permanente de sus seres queridos, quienes suelen acompañarlo en los momentos más importantes tanto dentro como fuera de la cancha.

La aparición pública de Barbara Paredes volvió a poner en evidencia la cercanía que mantiene con el futbolista y el orgullo familiar por sus logros deportivos.

Aunque su nombre comenzó a resonar recientemente por su gran parecido físico con el campeón del mundo, su historia continúa marcada por la discreción y el bajo perfil. Su vínculo con el jugador de la Selección Argentina es, hasta el momento, el principal motivo por el que despierta el interés del público y de los seguidores del fútbol argentino.