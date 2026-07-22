Rubio dice que EEUU sigue dispuesto a negociar sobre la crisis de Irán

Se observa humo proveniente de una explosión en un lugar desconocido, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra Irán

El secretario de Estado de ​EEUU, Marco Rubio, dijo el miércoles que Estados Unidos sigue dispuesto a negociar el fin de la crisis con Irán, pero que Teherán no se toma en serio las conversaciones, mientras el conflicto interrumpe el tráfico en dos de los puntos estratégicos más importantes ‌del mundo en materia energética.

Rubio hizo estas declaraciones en ‌una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático, un día después de que tres petroleros que transportaban crudo saudita hacia Asia dieran media vuelta en el mar Rojo, al parecer en respuesta a las amenazas de los hutíes de Yemen, alineados con Irán.

Los hutíes, que controlan la costa en la desembocadura del mar Rojo, anunciaron el lunes un bloqueo naval contra Arabia Saudita, lo que abre un nuevo frente potencial en la guerra que ha causado la muerte de miles de personas en todo el golfo Pérsico desde que comenzó el 28 de febrero con los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dado que Irán ya amenaza el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, que da salida al golfo Pérsico, ​el mar Rojo ha servido como principal ⁠ruta alternativa de salida para millones de barriles de petróleo saudita al día.

Un alto cargo iraní dijo el lunes a Reuters que Teherán ‌había recibido una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de diez días, en un intento por ⁠salvar el acuerdo de alto el fuego provisional firmado por EEUU e Irán en ⁠junio, que sustituyó a un alto el fuego anterior de abril.

En otra señal de que la diplomacia continúa, el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, ha visitado Pakistán, país mediador, y ha pedido a Islamabad que continúe con sus esfuerzos.

Rubio afirmó que Washington estaba "siempre comprometido con la diplomacia", pero ⁠puso en duda que Teherán estuviera igualmente comprometido con las negociaciones.

"El problema que tenemos ahora mismo es que no se toman ​en serio las conversaciones. Si ellos se lo toman en serio, nosotros también. Si no es así, ‌haremos lo que sea necesario para proteger nuestros intereses, así como los ‌de nuestros aliados", dijo Rubio en Manila.

El dirigente estadounidense subrayó que no se podía permitir que Irán controlara el estrecho de ⁠Ormuz, argumentando que sentaría un peligroso precedente para el mundo, incluidos los países del sudeste asiático, muchos de los cuales mantienen disputas territoriales en el mar de China Meridional con China.

"Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado-nación pueda decidir que va a controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y, si no se le paga, hacer estallar los barcos, habremos creado un precedente muy peligroso, que se repetirá ​en otras partes del ‌mundo, incluida esta región", señaló Rubio.

Sin que se vislumbre ningún avance diplomático, el ejército estadounidense bombardeó objetivos en todo Irán por undécima noche consecutiva el martes. Los residentes de Teherán informaron de que oyeron explosiones en la madrugada del miércoles, mientras Irán activaba sus defensas aéreas sobre la capital, según la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

También se registraron explosiones en las ciudades costeras del sureste de Chabahar y Konarak, y se escucharon dos detonaciones en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear de ⁠Irán, según la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

Anteriormente, Irán había atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, y un petrolero fue alcanzado en el estrecho de Ormuz.

Irán dijo haber atacado infraestructuras pertenecientes a Amazon en Baréin, donde la empresa tecnológica estadounidense opera un centro de datos regional. Amazon no hizo comentarios y Reuters no pudo verificar la información.

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que 18 militares estadounidenses habían perdido la vida hasta el momento en la guerra, incluidos cuatro en los ataques iraníes contra bases militares estadounidenses en Jordania e Irak durante los últimos días.

Los precios del petróleo seguían subiendo en la sesión asiática del miércoles, tras haber registrado un alza de más del 2% el martes a raíz de las amenazas hutíes, con el crudo Brent ‌situándose por encima de los 91 dólares el barril y la gasolina estadounidense volviendo a superar los 4 dólares el galón.

"PUERTA DE LAS LÁGRIMAS"

En una carta dirigida a los transportistas, los hutíes amenazaron el martes con atacar a cualquier buque que cargara o descargara petróleo saudita.

Trump dijo que los hutíes aún no habían cerrado Bab el-Mandeb, el estrecho conocido como la "Puerta de las Lágrimas" que da acceso al mar Rojo, y amenazó con actuar contra ellos si lo hacían.

"De momento no ha ocurrido", dijo Trump. "Si ocurre, nos encargaremos de ello".

Tres petroleros cargados con crudo saudita con destino a China e India dieron media ‌vuelta el martes en el mar Rojo, dirigiéndose hacia el canal de Suez en lugar de aventurarse por la costa yemení en la desembocadura del mar.

Durante la guerra, Arabia Saudita ha evitado en parte las interrupciones en el transporte marítimo canalizando el petróleo hacia Yanbu, en el mar Rojo. Sin embargo, un cierre total ‌de esa ruta alternativa por parte ⁠de los hutíes podría reducir el suministro mundial de petróleo, ya que dejaría bloqueada la mayor parte de las exportaciones petroleras sauditas.

El martes, Trump renovó sus amenazas de volver a atacar "muy pronto" las instalaciones nucleares iraníes de Natanz, que, ​según dijo en junio de 2025, habían quedado "totalmente destruidas" tras el bombardeo por parte del ejército estadounidense de dichas instalaciones, ocultas en una cordillera, ese mismo mes. Irán prometió que tomaría represalias.

Cincuenta civiles han perdido la vida y 500 han resultado heridos en los recientes ataques estadounidenses contra Irán, según un responsable del Ministerio de Sanidad.

Con información de Reuters