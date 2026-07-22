El Pollo Vignolo se la pudrió en vivo a El Chiringuito por sus comentarios sobre Argentina: "Insoportables"

El Pollo Vignolo se la pudrió en vivo a los de El Chiringuito.

La Selección Argentina no pudo revalidar lo hecho en Qatar 2022 y terminó cayendo en la final del Mundial 2026 a manos de España, que con un fútbol de alto vuelo bordó su segunda estrella. Esto trajo una profunda desazón en más de 47 millones, aunque para algunos fue una alegría inmensa: aquellos que, prácticamente desde que empezó la cita máxima, no querían ver a Lionel Messi y compañía levantando nuevamente el trofeo.

Dentro de este grupo se encuentran tanto usuarios anónimos, como influnencer e incluso medios de comunicación. El caso más resonante fue el de El Chiringuito, reconocido programa deportivo del país ibérico, que destrozó a La Scaloneta tras haber caído en Nueva York. "Hoy ha ganado el fútbol. Nos han quitado un gol legal y hemos seguido. No se gana hablando, se gana jugando. Argentina, España es la campeona", expuso Josep Pedrerol, su conductor, tras la victoria.

La tristeza de Lionel Messi tras no poder ganar la final del Mundial 2026.

Lejos de quedarse ahí en su crítica, prosiguió: "Lo hemos visto en el final, con Paredes y pegando. La Argentina y Messi han hecho un buen Mundial, pero han ido tras España durante todo el partido. Y la verdad que ha sido patética. La que era tan favorita y había ganado el Mundial... ¿Lo de hoy es orgullo? España la ha bailado". Matías Palacios, periodista argentino de ese ciclo, felicitó a sus compañeros y marcó que lo fiísico pudo haber jugado en contra, algo que no tomó a bien el presentador: "Matías, fue un baño descomunal y humillante. Sería bueno un poquito de humildad a partir de ahora".

El Pollo Vignolo destrozó a El Chiringuito

Haciéndose eco de todo esto, Sebastián Vignolo hizo un comentario al respecto al aire por ESPN, durante la cobertura de la congregación en el Obelisco reconociendo lo hecho por La Scaloneta. "La gente de El Chiringuito no vino a ver la final del mundo, ¿no? No me los cruce, los miran desde allá, mirá", deslizó, a lo cual Marcelo Sottile le respondió: "Yo los vi desde el estudio". "¿Desde el estudio? Raro, con la Selección jugando la final... Pregunto, por ahí no los cruzamos, para saludarlos", continuó picante el Pollo.

Seguido a eso, concluyó: "Estarán más tranquilos ahora. Fueron terribles, insoportables contra la Argentina, estarán más tranquilos. No le tenían tanta fe a su Selección, ¿no?".