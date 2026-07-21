La confianza de los inversores alemanes repunta más de lo esperado en julio, según el ZEW

La confianza de los inversores alemanes aumentó en julio mucho más de lo previsto, después de que el paquete de reformas del Gobierno ha mejorado el ánimo a pesar de la incertidumbre que sigue rodeando al conflicto en Irán, según reveló una encuesta publicada este martes.
El indicador de confianza económica se duplicó con creces, pasando de 10,5 puntos del mes anterior a 26,3 puntos, según informó el instituto de investigación económica ZEW (Centro Leibniz de Investigación Económica Europea).
Los analistas consultados por Reuters habían previsto que el indicador subiera hasta los 17,5 puntos.
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"Las perspectivas económicas siguen mejorando en julio; parece que las reformas están surtiendo efecto", dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach.
El canciller alemán, Friedrich Merz, presentó este mes un paquete de reformas en materia de pensiones, impuestos y trabajo, junto con medidas para reducir la burocracia que, según él, impulsarían el crecimiento, el empleo y la competitividad, al tiempo que se mantendrían las garantías de bienestar social.
La valoración de la situación económica actual también mejoró en julio, aunque se mantuvo en terreno negativo, en -77,6 puntos. En junio, ese indicador se situaba en -81,0 puntos.
Con información de Reuters