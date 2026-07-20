ANMAT prohibió protectores solares y cosméticos de una marca china por ser peligrosos para la salud

ANMAT prohibió protectores solares y cosméticos chinos por ser peligrosos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición y retiro del mercado de varios protectores solares y productos cosméticos de origen chino. La medida se definió tras constatar que no contaban con los registros sanitarios correspondientes.

En primer lugar, la medida se formalizó mediante la resolución 4300/2026, que ordenó retirar los protectores solares COLLAGEN – Nourish skin UV protective SPF60++ de la marca KARITÉ, Sunscreen cream SPF50 de KISS BEAUTY y ANTHELIOS XL 50+ SPF de MISS VANESA. Asimismo, todos estos productos fueron identificados como de fabricación china y carecían de inscripción sanitaria en sus etiquetas, lo que impidió verificar su composición y condiciones de manufactura.

El operativo comenzó el 15 de mayo, cuando inspectores del Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal detectaron la presencia de estos artículos en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de esas inspecciones, se constató que los locales no pudieron aportar documentación de procedencia ni folletos oficiales.

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ANMAT prohibió protectores solares y cosméticos chinos por ser peligrosos para la salud

Por tal motivo, la ANMAT resolvió aplicar una prohibición precautoria, destinada a proteger la salud de los consumidores frente al riesgo de adquirir productos no evaluados ni autorizados. La disposición no solo alcanza a los lotes detectados, sino también a todas las presentaciones y tamaños de las marcas involucradas, hasta tanto regularicen su situación sanitaria. Del mismo modo, la medida se extiende a plataformas de venta electrónica.

Las prohibiciones de ANMAT

En paralelo, la ANMAT emitió la resolución 4297/2026, que prohibió tres productos domisanitarios: las tabletas descalcificadoras SMOL, el limpiador para lavarropas UPROOT CLEAN y el limpiador de bachas y desagües TURBO DESAGÜE. Al respecto, el organismo explicó que ninguno de estos productos cuenta con inscripción sanitaria ni con un establecimiento responsable habilitado.

Por lo tanto, la prohibición se mantendrá vigente hasta que las empresas responsables acrediten la inscripción y habilitación correspondiente ante la autoridad nacional. En este contexto, la ANMAT aclaró que ningún lote de los productos mencionados podrá ser fabricado, utilizado, publicitado, vendido o distribuido en Argentina mientras rija la disposición.

Finalmente, mediante la resolución 4394/2026, el organismo ordenó la prohibición inmediata de un lote falsificado del medicamento Dysport 500 IPSEN, identificado como P22179, con vencimiento en diciembre de 2028. La alerta se originó tras la denuncia de GALDERMA ARGENTINA SA, titular legítimo de DYSPORT® en el país, que detectó la circulación de una unidad falsificada con etiquetas en inglés y sin el logotipo oficial.