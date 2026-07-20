La preparación para el traslado de 30 felinos del ex Zoológico de Luján está en marcha. Se trata del mayor despliegue ejecutado desde que inició el proceso de reubicación de los animales que aún quedaban en el predio que fue clausurado en febrero de 2020 por el entonces Ministerio de Ambiente de la Nación, tras recibir denuncias y detectar irregularidades graves.

El traslado se efectuará a mediados de agosto con destino a santuarios especializados de Estados Unidos y Sudáfrica. Se trata de una iniciativa que forma parte del programa de relocalización que lleva adelante la organización internacional Four Paws junto al gobierno nacional. A cada destino se enviarán 15 ejemplares.

Las acciones de logísticas y veterinarias se completará de manera coordinada durante las próximas semanas. La meta principal es brindar una vida digna y natural a los animales que se encontraba en cautiverio. Para ello, las jaulas de transporte contarán con todas las normativas internacionales requeridas para los vuelos de larga distancia.

Según informaron los profesionales a cargo del futuro traslado, cada uno de los animales seleccionado es sometido a rigurosos exámenes clínicos y chequeos de adaptación con el objetivo de mitigar los cuadros de estés crónico que arrastran tras años de encierro y abandono.

Otros traslados exitosos

El nuevo procedimiento masivo cuenta con el antecedente directo de los exitosos traslados concretado en febrero de este año cuando los osos pardos Gordo y Florencia fueron enviados a un predio forestal de Bulgaria, mientras que, en paralelo, la tigresa de Bengala Flora viajó a un santuario especializado de los Países Bajos.

El último operativo fue el resultado de un plan integral de relocalización de los ejemplares silvestres, donde el SENASA trabajó de manera articulada con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Four Paws y la terminal de cargas de Aeropuertos Argentina 2000.

Los animales fueron trasladados a santuarios especializados: los osos Gordo y Florencia hacia el Bear Sanctuary Belitsa, en Bulgaria, mientras que la tigresa Flora arribará al Felida Big Cat Sanctuary, en los Países Bajos. Al llegar, iniciaron un proceso cuarentenario previo a su ingreso definitivo y de rehabilitación/reinserción, bajo estricto control veterinario.

La intervención del SENASA resultó fundamental para asegurar que los animales cumplieran con todos los requisitos sanitarios internacionales para su traslado hacia los países europeos. En los próximos días se conocerán más detalles del traslado de los 30 felinos del ex Zoológico de Luján.