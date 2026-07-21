Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 21 de julio

Arrancamos la madrugada del martes con un cielo completamente cubierto en la Ciudad de Buenos Aires. A las 3 de la mañana, el termómetro marca 10 °C, y la sensación térmica es la misma, gracias a una humedad del 95% que se siente en el ambiente. Aunque hay un 100% de nubosidad y la visibilidad es buena (25 km), no se esperan lluvias: la probabilidad es del 0%.

El viento sopla del sector medio a 9 km/h, con ráfagas que llegan hasta los 21 km/h, apenas una brisa que no incomoda. La presión atmosférica es de 1011 hPa y el punto de rocío está en 9 °C, lo que explica esa sensación de frío húmedo. No hay niebla y la cota de nieve se ubica en 3100 metros, así que tranquilos, solo es una mañana cubierta y fría.

Ideal para quedarse en casa con un mate caliente. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo de El Destape para no perderte ningún cambio en las próximas horas.