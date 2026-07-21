Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 21 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 13 minutos
Mañana cubierta y húmeda en Capital Federal: sensación térmica de 10°C
Arrancamos la madrugada del martes con un cielo completamente cubierto en la Ciudad de Buenos Aires. A las 3 de la mañana, el termómetro marca 10 °C, y la sensación térmica es la misma, gracias a una humedad del 95% que se siente en el ambiente. Aunque hay un 100% de nubosidad y la visibilidad es buena (25 km), no se esperan lluvias: la probabilidad es del 0%.
El viento sopla del sector medio a 9 km/h, con ráfagas que llegan hasta los 21 km/h, apenas una brisa que no incomoda. La presión atmosférica es de 1011 hPa y el punto de rocío está en 9 °C, lo que explica esa sensación de frío húmedo. No hay niebla y la cota de nieve se ubica en 3100 metros, así que tranquilos, solo es una mañana cubierta y fría.
Ideal para quedarse en casa con un mate caliente. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo de El Destape para no perderte ningún cambio en las próximas horas.
Hace 27 minutos
Cielo cubierto y 10°C: así arranca la madrugada en Capital Federal
La Ciudad de Buenos Aires arranca esta madrugada con un cielo completamente cubierto y una temperatura de 10°C. La sensación térmica se mantiene en los mismos 10°C, gracias a un viento medio de 9 km/h con ráfagas que alcanzan los 21 km/h. La humedad relativa es del 95%, un valor muy alto que refuerza la percepción de frío húmedo, aunque la probabilidad de lluvia es de apenas el 0%.
Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la nubosidad es total (100%) y la visibilidad se mantiene en 25 km, sin presencia de niebla. El punto de rocío de 9°C indica que el aire está cerca de la saturación, por lo que se espera que el amanecer transcurra con neblinas leves en algunos barrios. La presión atmosférica es de 1011 hPa, estable.
Para quienes se mueven temprano en Capital Federal, la recomendación es abrigarse bien: la combinación de 10°C con humedad extrema genera un frío que se siente más intenso. Por el momento, no hay alertas por lluvias ni vientos fuertes. La cota de nieve se ubica en 3100 metros, muy por encima de la región. El pronóstico del tiempo indica que esta condiciones se mantendrán durante las primeras horas de la mañana.
Hace 1 hora
Arrancó el martes con cielo cubierto y 10° en la Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires arranca la madrugada con cielo cubierto y una temperatura de 10°C, según el último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica también marca 10°C, sin viento que agrave el frío.
La humedad relativa alcanza el 95%, lo que explica la persistente nubosidad al 100%. A pesar de eso, la probabilidad de lluvia es nula para esta hora. El viento medio sopla a 9 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1011 hPa. La visibilidad es buena, de 25 km, y no se registra niebla.
Para quienes transitan temprano, el punto de rocío en 9°C y la cota de nieve a 3100 metros indican condiciones estables, sin sorpresas invernales. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en El Destape.
Hace 16 horas
Lluvias, granizo y viento: qué zonas sufrirán 48 horas de tormentas
El SMN anticipó tormentas intensas, abundantes lluvias y ráfagas de viento en cuatro provincias del norte. En el AMBA, el inicio de semana tendrá precipitaciones débiles. Luego, mejorarán las condiciones.
Hace 20 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
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Cómo estará el clima en Buenos Aires en la final de la Copa: lluvia y frío toda la jornada
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Sur de China se prepara para más lluvias; sigue búsqueda tras deslizamiento de tierra en Chongqing
Imagen de archivo de las piernas de una persona que camina bajo un fuerte aguacero en Pekín, China.
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Así estará el clima durante la final del Mundial en Nueva York
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Pronóstico en Nueva York: cómo va a estar el tiempo durante la final del Mundial.
14:55 | 18/07/2026
A qué hora llegan las tormentas al AMBA y qué va a pasar el domingo de la final
El veranito de julio llegó a su fin: el SMN pronostica tormentas para este sábado en el AMBA y un domingo fresco e inestable durante la final entre Argentina y España. Conocé a qué hora llegan las lluvias y cómo estará el tiempo.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 18 de julio
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13:08 | 17/07/2026
Alerta por un satélite que dejó de funcionar y daba datos clave del clima en Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el satélite GOES-19, operado por la NOAA de Estados Unidos, dejó de funcionar por un "inconveniente técnico". La falla afecta las imágenes satelitales en tiempo real, clave para monitorear tormentas y fenómenos climáticos en Argentina. No hay fecha de restablecimiento.
08:45 | 17/07/2026
Alerta por granizo en el AMBA: qué localidades y barrios están afectadas por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes y posible caída de granizo en el AMBA. Estas son las localidades bonaerenses bajo vigilancia por el fenómeno.
06:41 | 17/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 17 de julio
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
20:44 | 16/07/2026
Un satélite clave que da datos del clima en Argentina dejó de funcionar
Se trata del GOES-19 que es operado por un organismo estatal de Estados Unidos. Comparte información en tiempo real, lo que permite pronosticar con precisión las condiciones climáticas de la Argentina. ¿Cómo funciona?
17:45 | 16/07/2026
Así será el clima para la final del Mundial 2026: qué dice el pronóstico del tiempo
Este jueves la jornada se presenta con condiciones primaverales, pero el panorama cambiará desde el viernes. Ante esta situación, mucho se preguntan cómo estará el clima el fin de semana, sobre todo el día de la final del Mundial 2026.
13:28 | 16/07/2026
Drástico cambio de clima: de los 23 grados a las ráfagas y lluvias sin escalas
Después de una jornada templada, volverán las lluvias, las ráfagas de viento y el frío, según el SMN. Además, rigen alertas por distintos fenómenos en gran parte del país.
06:37 | 16/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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