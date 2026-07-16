Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

La madrugada porteña se presenta con 16° de temperatura y un cielo parcialmente nuboso que apenas deja ver algunas estrellas. La sensación térmica es de 16 °C, idéntica a la temperatura real, gracias a una humedad del 80% que no alcanza para generar incomodidad.

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0%, ideal para quienes salen a trabajar temprano o regresan de la noche. El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h, apenas perceptibles en la calle.

La visibilidad es óptima, de 45 kilómetros, y no se registra niebla. La presión atmosférica se ubica en 1007 hPa, estable para estas horas. La cota de nieve se mantiene en 4300 metros, sin riesgos para la ciudad.