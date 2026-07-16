Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 6 minutos
Noche fresca y sin lluvia: así arranca el jueves en la Ciudad
La madrugada porteña se presenta con 16° de temperatura y un cielo parcialmente nuboso que apenas deja ver algunas estrellas. La sensación térmica es de 16 °C, idéntica a la temperatura real, gracias a una humedad del 80% que no alcanza para generar incomodidad.
Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0%, ideal para quienes salen a trabajar temprano o regresan de la noche. El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h, apenas perceptibles en la calle.
La visibilidad es óptima, de 45 kilómetros, y no se registra niebla. La presión atmosférica se ubica en 1007 hPa, estable para estas horas. La cota de nieve se mantiene en 4300 metros, sin riesgos para la ciudad.
Hace 21 minutos
Arrancá el día con 16° y cielo parcialmente nublado en la Ciudad
Buenos Aires amanece con 16 grados y una sensación térmica que calca la temperatura real, ideal para quienes salen a la calle antes del amanecer. El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 56% y la probabilidad de lluvia es nula, así que no hace falta llevar paraguas.
La humedad es alta, del 80%, y el punto de rocío se ubica en 12°C, lo que le da ese toque húmedo típico de las madrugadas porteñas. El viento sopla a 13 km/h del sector sur, con ráfagas que pueden alcanzar los 25 km/h, apenas un movimiento suave que no molesta.
La visibilidad es buena: 45 kilómetros, sin niebla ni neblina a la vista. La presión atmosférica es de 1007 hPa y la cota de nieve se mantiene muy alta, en 4300 metros, señal de que el frío intenso no se siente aún en la city. Un arranque de jornada estable y tranquilo, perfecto para los madrugadores.
Hace 1 hora
Madrugada porteña: cielo parcialmente nublado y 16°C sin probabilidad de lluvia
Buenos Aires arranca la madrugada con un clima estable. A las 03:00 el termómetro marcó 16°C con sensación térmica de 16°C. El cielo se presenta parcialmente nuboso y no se esperan lluvias: la probabilidad es del 0%.
La humedad alcanza el 80% y el viento sopla del sector medio a 13 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h. La visibilidad es óptima: 45 km. La presión atmosférica es de 1007 hPa. No se registra niebla.
Para el resto de la jornada, según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que las condiciones se mantengan similares. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo aquí.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 15 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:12 | 14/07/2026
Chau frío: confirman hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas
La temperatura irán en aumento en los próximos días, alcanzando valores inusuales para la época del año. Se esperan máximas de 34 grados.
06:08 | 14/07/2026
Cómo continúa el clima este martes en el AMBA
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Un incendio forestal arrasa cerca de París mientras ola de calor azota Europa
Los bomberos franceses luchan contra el incendio forestal de Fontainebleau, cerca de París.
10:20 | 13/07/2026
Cómo continúa el clima este lunes: neblinas y bajas temperaturas
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
10:14 | 13/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este sábado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:28 | 12/07/2026
Vuelven las tardes agradables y las tormentas al AMBA
El domingo terminará con un ambiente invernal, pero el inicio de la siguiente semana traerá condiciones agradables y un ascenso de temperaturas en medio de in invierno intenso. Qué traerá la zona de altas presiones ubicada frente a las costas de Brasil y Uruguay.
14:09 | 12/07/2026
Cómo estará el clima este domingo en CABA y el AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
El tifón Bavi azota el este de China y amenaza con varios días de fuertes lluvias
Daños causados por el tifón Bavi en Wenzhou
China evacúa a más de un millón de personas ante la llegada del tifón Bavi
Agricultores colocan bandejas de plántulas de arroz en un campo de arroz antes de la llegada del tifón Bavi a Wenzhou.
20:56 | 10/07/2026
Alerta por nueva masa de aire polar: frío, nieve y viento fuerte en Argentina
Tras días de intenso frío, Argentina enfrentará 72 horas con bajas temperaturas, heladas, lluvias, nevadas y fuertes vientos. Enterate qué zonas serán las más afectadas.
Una nueva masa de aire polar avanza sobre el país.
China y la frontera EEUU-México sufrieron tormentas de polvo sin precedentes en 2025, según la ONU
FOTO DE ARCHIVO.Una imagen tomada desde un dron muestra una tormenta de polvo en Monterrey, México
06:52 | 10/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
El Niño se intensificará hasta finales de año: CPC de EEUU
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre busca entre la madera arrastrada por el mar en Capitola, California