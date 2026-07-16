El regulador británico de las comunicaciones investigará las medidas de seguridad infantil de TikTok

El organismo regulador de los servicios de comunicaciones de Reino Unido, Ofcom, abrió el jueves una investigación a TikTok para determinar si su filial británica no ha protegido o no está protegiendo a los menores de contenidos nocivos.
La investigación se produce un mes después de que el Gobierno impusiera una prohibición general del uso de las redes sociales a los menores de 16 años y estableciera restricciones a las plataformas de videojuegos y de retransmisiones en directo.
A continuación, algunos detalles y el contexto de la investigación del organismo regulador sobre TikTok:
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• Ofcom investigará si la plataforma cuenta con medidas para determinar si un usuario concreto es un menor, así como con sistemas y procesos adecuados para impedir que los menores vean contenidos nocivos.
• En mayo, el regulador señaló que TikTok no había establecido medidas significativas para proteger a los menores británicos de contenidos nocivos en internet.
• La apertura de una investigación no significa que Ofcom haya llegado a ninguna conclusión sobre si el proveedor ha incumplido sus obligaciones, dijo Ofcom.
• TikTok no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
(Reporte de Prerna Bedi en Bengaluru; edición de Sonia Cheema; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)