El Gobierno de Milei preparó un amplio operativo de seguridad ante Argentina- Inglaterra

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, contó detalles del despliegue de efectivos que habrá en la Ciudad. “Habrá apoyo de las fuerzas federales en el caso de que se requiera”, informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

“La policía de la ciudad interviene primero pero las fuerzas federales coordinamos todos los días”, indicó la funcionaria sobre el operativo en la Ciudad de Buenos Aires. “Los miércoles funciona el comando unificado”, detalló.

“El partido finaliza a una hora crítica para el regreso de la gente a su casa, por lo que se establecerá algún corte, porque siempre es multitudinario el punto de concentración en el obelisco”, remarcó.



El Ministerio de Seguridad reforzó el operativo en la zona de la embajada británica, con unos 300 efectivos de la Policía Federal, vallados, anillos de seguridad y custodia sobre tres objetivos sensibles: la sede diplomática del Reino Unido, la Embajada de Israel y el propio Ministerio de Seguridad.