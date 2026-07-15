El Gobierno Nacional avanza en una semana clave con una agenda que tendrá de protagonista a Javier Milei y de sus principales funcionarios. El presidente Javier Milei encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Mientras que el martes tuvo la reunión de la Mesa Política y se realizó la conferencia de prensa del vocero presidencial. Por su lado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo ese mismo día una reunión en Casa Rosada con legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires de LLA. En tanto, el Gobierno de Milei preparó un amplio operativo de seguridad ante Argentina- Inglaterra.
El Gobierno de Milei preparó un amplio operativo de seguridad ante Argentina- Inglaterra
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las últimas medidas del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
El gobierno prepara un operativo de seguridad para los festejos
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, contó detalles del despliegue de efectivos que habrá en la Ciudad. “Habrá apoyo de las fuerzas federales en el caso de que se requiera”, informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
“La policía de la ciudad interviene primero pero las fuerzas federales coordinamos todos los días”, indicó la funcionaria sobre el operativo en la Ciudad de Buenos Aires. “Los miércoles funciona el comando unificado”, detalló.
“El partido finaliza a una hora crítica para el regreso de la gente a su casa, por lo que se establecerá algún corte, porque siempre es multitudinario el punto de concentración en el obelisco”, remarcó.
El Ministerio de Seguridad reforzó el operativo en la zona de la embajada británica, con unos 300 efectivos de la Policía Federal, vallados, anillos de seguridad y custodia sobre tres objetivos sensibles: la sede diplomática del Reino Unido, la Embajada de Israel y el propio Ministerio de Seguridad.
Hace 3 horas
Malvinas: Milei juega para Inglaterra, atado al bloque del invasor
Antes del partido contra los ingleses, el Gobierno salió a contradecir a Milei y reivindicar el reclamo de soberanía. La extrema derecha no hace nada ante el proyecto britanico-israelí que empiece a llevarse el petróleo de las islas. El cálculo político basado en las encuestas para impedir que Villarruel y el peronismo capitalicen el reclamo.
Justo cuando la semifinal de Argentina con Inglaterra se confirmaba, el gobierno de Javier Milei decidió hacer una intervención sobre la causa Malvinas. El canciller Pablo Quirno publicó una nota de opinión en la que se despegó de los argumentos que el presidente defendió en más de una oportunidad y destacó la importancia del reclamo contra la ocupación de las islas. En una nota publicada por La Nación el domingo pasado, Quirno recordó dos pronunciamientos que algunas semanas atrás hicieron la OEA y el Comité de Descolonización de la ONU sobre la necesidad de reanudar las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido sobre la disputa por la soberanía en las islas ocupadas por los ingleses desde hace 193 años.
Hace 4 horas
Milei cree que pierde un balotaje y apura la estrategia para ganar en primera vuelta
En Casa Rosada no tienen números favorables para un mano a mano con cualquier candidato y necesitan prever un escenario sin incertidumbre.
El Gobierno apura su estrategia electoral para no tener sobresaltos en 2027 en la previa de octubre que le provoque un desmadre económico, como sucedió en los anteriores dos gobiernos. La experiencia vivida por Mauricio Macri y Alberto Fernández son dos datos a los que en la Casa Rosada le prestan especial atención, con la presión del dólar como protagonista.
Hace 8 horas
El Gobierno refuerza los ATN para convencer a gobernadores necesitados
El Gobierno puso el reparto de los ATN bajo la órbita de Gustavo Coria, hombre de confianza de Santilli. Apuestan a utilizarlos para fortalecer la negociación con los gobernadores y reunir los votos para aprobar la reforma política.
Hace 12 horas
El BCRA hizo una compra récord por la liquidación extraordinaria de deuda privada
El Riesgo País se sostuvo arriba de los 400 puntos pese a la sucesión de anuncios y datos que el oficialismo libertario intenta instalar como señales positivas. El Banco Central compró este martes 532 millones de dólares en un mercado con oferta extraordinaria por el endeudamiento privado. El Tesoro compite con empresas por los dólares.
Hace 14 horas
La Bicameral de Inteligencia convocará al titular de la SIDE
El grupo de trabajo compuesto por legisladores de las dos cámaras acordó citar al titular de la agencia de inteligencia del Estado. Fue la primera reunión presidida por el karinista Sebastián Pareja.
Hace 14 horas
Ni el Mundial salvó al pan y las facturas: mantienen los precios para no perder más
Las cámaras panaderas están desesperadas por el desplome de las ventas. Resolvieron sostener el precio del pan pese al aumento de costos. “La gente ya no compra por kilo, sino por lo que le alcanza en el bolsillo", alertaron. Con Milei ya cerraron casi 3.000 panaderías.
Hace 16 horas
Agenda parlamentaria y visita de Giorgieva, los ejes del debate en la mesa política de LLA
La cúpula del gobierno de Javier Milei se reunió para pasar revista a los proyectos que impulsará en Senado y Diputados. La visita de la titular del FMI
Hace 16 horas
Las jubilaciones aumentarán 1,9% en agosto pero el bono seguirá congelado
La jubilación mínima volverá a subir por el IPC, aunque el bono de $70.000 permanece sin cambios desde marzo de 2024 y continúa perdiendo poder de compra.
Hace 17 horas
Cierre de empresas y pérdida de empleo registrado: más de 28.000 quiebras con Milei
nformes del CEPA y de la Universidad Nacional de Avellaneda coinciden en que la economía perdió cerca de 30.000 empresas y más de 340.000 puestos de trabajo registrados desde diciembre de 2023.
Hace 18 horas
Flybondi en crisis total: hace dos semanas que no tiene vuelos
Con su flota en tierra por deudas de combustible y 1500 empleados suspendidos, la parálisis expone una estafa a miles de usuarios varados.
Hace 18 horas
Francia declaró persona no grata a una vicegobernadora aliada de Milei: "Equipo Africano"
La Vice de Alfredo Cornejo fue criticada por tener sus comentarios racistas en sus redes sobre los jugadores de la selección de Francia, pero sigue sin retractarse. "Tener ascendencia africana no tiene una connotación negativa", se defiende.
Hace 18 horas
Ajuste a PBA: Milei le recorta más fondos a la provincia más poblada del país
El ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, contó que “la caída de la coparticipación a la Provincia está en torno al 5% en términos reales”. Números en rojo en medio de una crisis económica.
Hace 19 horas
Por qué no mejora el bolsillo si baja la inflación: la clave de los servicios
Aunque el IPC desacelera, son cada vez más las personas que sienten que pierden poder adquisitivo mes a mes. Luz, gas, agua, ABL, transporte, lo primero que pagan las familias antes de quedarse sin resto.
Hace 19 horas
La Justicia habilitó el fin del programa Volver al Trabajo: 900 mil personas afectadas
El ex Potenciar Trabajo pierde su principal esquema de asistencia para la población en edad laboral tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín que revocó la cautelar contra el Ministerio de Capital Humano.