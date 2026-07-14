Francia declaró persona no grata a una vicegobernadora aliada de Milei: "Equipo Africano"

La embajada de Francia en Argentina declaró persona no grata a la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, luego que dijera que la selección francesa de fútbol es un "equipo africano flojo de modales". La vicemandataria mendocina, que es una aliada del gobierno de Javier Milei, insistió en sus dichos al afirmar que "tener ascendencia africana no tiene una connotación negativa".

El polémico mensaje de Casado, que tiene fotos con la motosierrra que tiene el Presidente en su despacho de Casa Rosada, se dio luego del partido entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026. "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe", escribió la vicegobernadora en su cuenta de X.

Al viralizarse sus dichos, desde la embajada de Francia salieron al cruce y la calificaron persona non grata, lo cual le impedirá pisar la sede diplomática del país europeo. "Es claramente racismo, es inaceptable", dijo este lunes el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, en declaraciones a Radio Rivadavia.

El funcionario francés remarcó que hasta este mediodía no recibió "ningún mensaje" del gobierno mendocino de Alfredo Cornejo por las de declaraciones de Casado. "Mande una carta al gobernador para explicar la posición de nuestra embajada", agregó.

La actual categoría de persona non grata le impedirá a la vicemandataria no solo visitar la sede de Francia en el país sino que tampoco podrá formar parte de actividades con funcionarios franceses, a menos que se retracte. Sin embargo, el pedido de disculpas es cada vez más lejano ya que la propia Casado, que se define en sus redes como "liberal antes de que estuviera de moda", insistió con su posición.

No se quiere retractar

"Es incomprensible la trascendencia teniendo en cuenta que en ningún momento tuvo una connotación racista como la quieren calificar. Todo lo contrario; pongo en valor que jugadores que son de origen africano han ocupado lugares en la selección francesa y eso habla bien de ellos", dijo Casado en diálogo con el medio local El Siete.

Sobre la decisión de la embajada, planteó: "Yo no tengo ninguna connotación racista en el posteo ni soy una persona racista. No es problema mío, no me voy a retractar de algo que no pienso ni he dicho. Tener ascendencia africana no tiene una connotación negativa, todo lo contrario", concluyó Casado.