Nación sigue recortando fondos y perjudica a la provincia de Buenos Aires

En medio del feroz ajuste que el gobierno de Javier Milei realiza sobre las provincias, el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, contó que “la caída de la coparticipación a la Provincia está en torno al 5 puntos en términos reales”. La combinación entre una menor recaudación nacional, la caída de la coparticipación y un nuevo recorte de las transferencias no automáticas redujo los recursos que reciben las administraciones provinciales para sostener sus presupuestos.

El funcionario provincial detalló el lunes en conferencia de prensa: “La crisis económica afecta esto a a la recaudación. En junio, la recaudación nacional volvió a caer más de 7 puntos en términos reales, y la coparticipación que recibimos las provincias cayó más de 4 puntos. La coparticipación que recibimos las provincias se ubica 20 puntos por debajo en relación a los niveles de 2023”.

Además dijo que “en lo que va del semestre y hasta junio, la caída de la coparticipación está en torno a los 5 puntos en términos reales”. También agregó que “el IVA lleva 8 meses de caída consecutiva, lo mismo ocurre con Ingresos Brutos, ambos son impuestos que replican el andar de la actividad económica, y ambos muestran caída consecutivas sin señal de que esto se revierta”.

Por citar algunas cifras, López indicó que durante el mes de mayo, “la producción industrial cayó casi 6 puntos interanual, y se ubicó casi 15 puntos por debajo de los niveles de 2023. Las ventas en supermercados llevan 11 meses consecutivos de caída; y las ventas mayoristas llevan 26 meses de caída consecutiva”.

Las transferencias automáticas constituyen uno de los pilares del financiamiento de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires porque incluyen la coparticipación federal de impuestos, los regímenes especiales y la compensación derivada del Consenso Fiscal. Al depender directamente de la evolución de la recaudación tributaria nacional, cualquier modificación en la actividad económica o en la estructura impositiva impacta de manera inmediata sobre las cuentas provinciales.

Los datos del semestre muestran que la caída de los recursos no fueron un episodio aislado sino la continuidad de un proceso vinculado con el desempeño de la recaudación. En términos nominales, la reducción representó una pérdida equivalente a 1,11 billones de pesos para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a valores actuales.

El principal factor que explicó el resultado fue el comportamiento de la Coparticipación Federal de Impuestos, el componente de mayor peso dentro del esquema de distribución. Catamarca registró la menor caída acumulada, con un retroceso del 1,3%, seguida por Buenos Aires con 2,1%, Salta con 2,2% y Tucumán con 2,3%.