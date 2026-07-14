Cuenta DNI en vacaciones de invierno: llega con un reintegro clave para adolescentes

Los adolescentes interesados en registrarse en la billetera virtual Cuenta DNI pueden hacerlo de forma directa y 100% digital.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, el Banco Provincia puso en marcha una serie de promociones especiales orientadas a aliviar el bolsillo de las familias bonaerenses durante el receso escolar.

La iniciativa, que busca incentivar el acceso a propuestas culturales, gastronómicas y de entretenimiento, alcanza a los usuarios de la billetera digital Cuenta DNI y a los titulares de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. Los beneficios y las facilidades de financiación estarán vigentes tanto en el territorio de la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La principal novedad de la entidad financiera para este mes de julio está dirigida de forma exclusiva a los jóvenes de entre 13 y 17 años que utilizan la aplicación de Cuenta DNI. Durante todo el mes, este segmento joven podrá acceder a un reintegro del 40% en los pagos de transporte público.

La promoción opera todos los días de la semana y cuenta con un importante tope de devolución de hasta $15.000 por usuario durante el mes, facilitando la movilidad y los traslados de los adolescentes en sus días de descanso.

Para poder aprovechar este beneficio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 13 y 17 años de edad.

Contar con una cuenta activa en la aplicación Cuenta DNI.

Tener asociada la tarjeta de débito vinculada a dicha cuenta.

Efectuar los pagos de transporte utilizando la tecnología sin contacto (NFC) desde un teléfono celular que sea compatible con esta función.

Una vez que se concreta la transacción bajo esta modalidad de pago digital, el reintegro se acreditará de manera automática en la cuenta del usuario hasta alcanzar el límite mensual de la promoción.

Durante julio, el segmento joven podrá acceder a un reintegro del 40% en los pagos de transporte público con Cuenta DNI.

Para quienes planean salidas recreativas en familia, el Banco Provincia reforzó los beneficios a través de sus tarjetas de crédito. Durante julio, los clientes que asistan a cines, teatros, recitales, parques temáticos y diversos espacios de entretenimiento adheridos podrán obtener un 20% de descuento y financiar sus entradas en hasta cuatro o seis cuotas sin interés. La promoción estará disponible todos los días, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por transacción.

Asimismo, los beneficios se extenderán a dos de los eventos culturales infantiles más importantes de la temporada invernal: la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires (en el Centro de Convenciones de Buenos Aires) y la Feria del Libro Infantil de Mar del Plata (en el Torreón del Monje). En las compras de stands adheridos de ambas ferias, los clientes contarán con un 20% de descuento y hasta seis cuotas sin interés.

Otra de las grandes mejoras implementadas por Cuenta DNI para julio es la ampliación del beneficio gastronómico. La promoción en bares y restaurantes adheridos dejó de limitarse a determinados días de la semana y pasó a estar activa de lunes a domingos.

Además de la extensión horaria, el tope de reintegro mensual para gastronomía se incrementó, pasando de $8.000 a $10.000. Esta misma mejora de topes rige para los consumos realizados en los locales YPF Full que participan del programa de beneficios de la billetera.

Cómo abrir una Cuenta DNI para menores de edad

Los adolescentes interesados en registrarse en la billetera virtual pueden hacerlo de forma directa y 100% digital, sin la necesidad de tener abierta previamente una caja de ahorros tradicional.

El proceso es sumamente rápido: solo deben descargar la aplicación Cuenta DNI en su dispositivo móvil, escanear su Documento Nacional de Identidad para validar la identidad mediante los sistemas biométricos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y completar los datos de alta solicitados en pantalla. Una vez habilitada por el sistema, la cuenta estará lista para operar con pagos QR, transferencias bancarias y compras sin contacto.