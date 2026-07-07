Así podés viajar gratis con Cuenta DNI y la Tarjeta SUBE en colectivos, subtes y trenes

El único requisito para realizar este trámite es que los interesados tengan descargada la aplicación Cuenta DNI 13/17.

Los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar un importante descuento que estará vigente durante el mes de julio, el cual les permitirá cargar la Tarjeta SUBE y aplacar un poco los fuertes aumentos en los boletos de colectivos, trenes y subtes que afectan los bolsillos de los pasajeros desde hace varios meses.

Desde el sitio web de la billetera virtual del Banco Provincia confirmaron que este beneficio es exclusivo para el pago de transporte que se realice mediante la funcionalidad NFC que tiene la aplicación.

El beneficio está diseñado como una herramienta de alivio económico para el segmento joven, bajo las siguientes condiciones regulatorias:

Población alcanzada: Aquellos usuarios que tengan entre 13 y 17 años podrán acceder a la promoción.

Aquellos usuarios que tengan entre 13 y 17 años podrán acceder a la promoción. Porcentaje de ahorro: Se aplicará un 40% de descuento sobre las cargas realizadas.

Se aplicará un sobre las cargas realizadas. Tope de reintegro: El límite de devolución es unificado y asciende a $15.000 por mes y por persona.

El límite de devolución es unificado y asciende a y por persona. Monto a cargar: Para alcanzar la devolución completa de los quince mil pesos, se deben realizar cargas por un total de $37.500.

Al tratarse de un reintegro unificado, el sistema considerará la sumatoria de todas las cargas que se realicen a lo largo del mes. La devolución del dinero se acreditará de forma automática dentro de los 10 días hábiles posteriores al momento en que se haya ejecutado la recarga.

Dato clave: Un punto fundamental a tener en cuenta es que los usuarios que deseen aprovechar esta promoción deberán tener obligatoriamente una tarjeta de débito asociada a su cuenta que haya sido emitida hasta el 25 de junio de 2026.

Usuarios de 13 a 17 años podrán acceder a un reintegro en la recarga de la tarjeta SUBE con Cuenta DNI.

Ante las dudas habituales de las familias, desde la entidad bancaria bonaerense aseguraron que los adolescentes que tienen entre 13 y 17 años están plenamente habilitados para gestionar una tarjeta de débito de manera autónoma y sin ningún tipo de costo de mantenimiento.

El único requisito impuesto por el Banco Provincia para realizar este trámite express es que los interesados tengan descargada en sus dispositivos la aplicación Cuenta DNI 13/17, lo que les abre de forma inmediata una caja de ahorro gratuita en pesos.

La forma más sencilla de activar y usar la tecnología NFC

Para evitar inconvenientes en las terminales de cobro, el banco difundió una breve guía de configuración para los usuarios: