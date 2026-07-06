Larreta activa el modo 2027: el plan habitacional para seducir a la clase media y el armado porteño por fuera del PRO de derecha

Horacio Rodríguez Larreta comenzó con su campaña a jefe de Gobierno desde el momento en que hizo públicas sus pretensiones durante el debate de candidatos legislativos del año pasado. Desde ese entonces, no paró de recorrer la Ciudad y su libreta tomó forma de bot. Ahora, el cuaderno es físico, pero también digital: en su página web es posible chatear con “La Libreta de Larreta” para agendar reuniones o, ante la alta demanda, gestionar un reclamo de forma online. El Boti del diputado nacional remarca los conceptos que él mismo había anunciado en el lanzamiento de su plataforma: lo que escucha, lo anota; lo que se repite, lo subraya. Con esa base y 100 proyectos, el dirigente apunta a la integración urbana, de movilidad y humana, para hacer parte a los vecinos del proyecto 2027.

Su cuenta de Instagram expone recorridas y testimonios cotidianos en las fugaces historias. En una de ellas, este fin de semana anticipó una nueva propuesta: baños públicos. La Ciudad abraza a casi tres millones de porteños y recibe a una cantidad similar de otros distritos todos los días, pero en las plazas y en las calles no hay baños públicos. Para poder acceder a uno hay que encontrar una estación de servicio o pagar un café. Hace poco, el Gobierno porteño ya lanzó un concurso público para instalar y explotar en 16 parques este y otro tipo de servicios.

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Sin embargo, la obsesión de Larreta parece ser, al menos en esta primera etapa, la vivienda, con una propuesta dirigida al Sur de la Ciudad, postergado, y a la clase media, sin oportunidades. En el primer caso, el exjefe de Gobierno ya manifestó las desigualdades que se perciben entre esta zona y el Norte, por lo que, tras haber estado 16 años al frente de los destinos de la CABA como jefe de Gabinete y alcalde, decidió concentrar más esfuerzos en revertir esa brecha. Sostiene que allí hay mayor deserción escolar y menor expectativa de vida, como dos datos clave que evidencian las distancias.

Desde su Instagram, además de las recorridas por historias y posteos con relatos de los vecinos, se puede acceder a las primeras propuestas, algunas de las cuales ya habían sido anticipadas en el lanzamiento de su “Segunda Transformación” en el marco de la iniciativa “Metrópolis”. Apunta a construir 25 mil viviendas en el Sur y revitalizar el abandonado microcentro afectado por el avance de la virtualidad a partir de la pandemia.

Hace algunos meses, Larreta había anticipado la existencia de 100 proyectos para su tercer mandato y ahora empezó a explayarse. “Es muy importante explicar cómo se piensan llevar adelante los proyectos, porque muchos se quedan sólo en el qué y prometen cualquier cosa. Ojalá algún día podamos hacer esto realidad”, comentó la legisladora Guadalupe Tagliaferri en uno de los videos que se publicaron en su cuenta de Youtube. A los interesados en aportar ideas los suman al brainstorming desde las redes bajo el slogan "100 para el 27".

Por el momento, hay solo dos piezas audiovisuales, ambas concentradas en el déficit habitacional. Por un lado, las 25 mil del Sur implican aprovechar grandes espacios vacíos, como el playón de Liniers, el Mercado de Hacienda de Mataderos, la zona alrededor del Autódromo o el playón de Caballito, con la intención de crear hogares y revitalizar la zona con comercios, escuelas, hospitales, gimnasios, parques y conexión de transporte.

La otra propuesta, más reciente, apunta al aprovechamiento del Microcentro con el mismo objetivo: darle un lugar para vivir a la clase media. Desde la pandemia, sostiene, se extendió el trabajo remoto y ya hay industrias que funcionan casi enteramente a distancia. En la tecnológica, por ejemplo, sólo el 2% retornó a la presencialidad, una ausencia que se nota en una zona en la que, describe, el 63% de la superficie está ocupada por oficinas. Un problema que derrama a los comercios, que ya no venden, registrando caídas de entre un 40 y un 50% en las ventas, mientras que a la noche las calles quedan desérticas.

Para el legislador, es necesario avanzar en la reconversión de oficinas en viviendas que tengan valores accesibles para fomentar la compra de inmuebles, porque la clase media tiene muchas dificultades para adquirir una casa propia. El proyecto contempla la creación de un fondo de subsidio del 30% para su construcción y el incentivo de la instalación de comercios y servicios con beneficios impositivos.

Estas propuestas las complementa marcando distancias con el actual Gobierno porteño. El ex alcalde no se ve en una alianza con Jorge Macri, a quien ubica en una posición mucho más volcada a la derecha. De hecho, el diputado se describe como una persona empática y pro urbanización de barrios populares.

Lo que no está descartado es el armado de una alianza con ex socios de Juntos por el Cambio. Esta semana hubo una coincidencia pública con Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. El larretista Emmanuel Ferrario observó que el TramBus “podría y tendría que haber sido un tranvía, que es más silencioso, sustentable y, sobre todas las cosas, transporta más personas”, una mirada con la que el lilito acordó porque “el futuro va sobre rieles”. Por eso, otra de las iniciativas busca generar recorridos ferroviarios cortos, sólo dentro del límite de la CABA, para fomentar el uso del tren, hoy abandonado por los porteños.