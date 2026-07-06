Cambio en el Ministerio de Salud: se va el número dos y Rodrigo Sbarra será secretario de Gestión Administrativa

El economista Rodrigo Sbarra será designado como nuevo secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, en reemplazo de Guido Giana, quien se desempeñó en ese cargo hasta esta semana. Fuentes del Ministerio de Salud aseguraron a El Destape que Giana, quien oficiaba como virtual número dos de la cartera, renunció por "motivos personales".

Hasta ahora, Sbarra se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría que ahora conducirá. Será designado oficialmente en las próximas horas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Al dar más detalles sobre la designación de Sbarra, desde la cartera de Salud agregaron: "La designación de Rodrigo Sbarra garantiza la continuidad del trabajo que el Ministerio viene llevando adelante desde el inicio de la gestión. Seguirá el mismo equipo de trabajo, que continuará impulsando la agenda de transformación, con el objetivo de profundizar las políticas de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud, en línea con los lineamientos establecidos por el presidente Javier Milei".

Quién es Rodrigo Sbarra

De acuerdo con la información publicada en su perfil de LinkedIn, Sbarra es "economista especializado en la implementación de políticas públicas" y acumula una extensa trayectoria dentro de la administración pública. Antes de incorporarse al gobierno de Javier Milei, su último paso por el Estado había sido durante la gestión de Mauricio Macri en el entonces Ministerio de Desarrollo Productivo. Allí ocupó la Subsecretaría de Coordinación entre diciembre de 2015 y octubre de 2018, para luego asumir como secretario de Coordinación hasta el final del mandato, en diciembre de 2019.

Con anterioridad, se desempeñó como asesor financiero del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre mayo de 2012 y diciembre de 2015 integró la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico porteño. Previamente había trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, donde entre julio de 2009 y mayo de 2012 fue asesor económico y enlace parlamentario, encargado de coordinar la relación entre esa cartera y el Congreso.

Su recorrido en la función pública comenzó en marzo de 2005, cuando ingresó como asistente en la Unidad Ministro del entonces Ministerio de Economía y Producción, cargo que ocupó hasta fines de 2008. Luego pasó a desempeñarse en la Unidad Ministro del Ministerio de Producción hasta julio de 2009. Además, entre agosto de 2010 y abril de 2011 fue consultor externo del INTA, donde participó del Programa Global Biopact.