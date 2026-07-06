Dura 90 minutos y rompe todos los clichés de las comedias románticas: la película de Netflix que emociona a todos.

Las comedias románticas suelen repetir una fórmula conocida: protagonistas jóvenes, encuentros fortuitos y conflictos amorosos que terminan resolviéndose después de algunos obstáculos. Sin embargo, hay una película disponible en Netflix que decidió correr el foco hacia una historia mucho menos habitual y que, años después de su estreno, sigue conquistando a quienes buscan algo diferente dentro del género. Se trata de Mi nombre es Doris (Hello, My Name Is Doris), una producción protagonizada por Sally Field que mezcla humor, drama y romance con una mirada tan tierna como inesperada.

La historia sigue a Doris Miller, una mujer solitaria de más de 60 años que, tras la muerte de su madre, comienza a replantearse la vida que llevó durante décadas. Acostumbrada a pasar desapercibida y a priorizar las necesidades de los demás antes que las propias, un encuentro inesperado con un compañero de trabajo mucho más joven la empuja a salir de su zona de confort y enfrentarse a deseos que había mantenido guardados durante años.

Aunque la trama parte de un enamoramiento, la película se aleja rápidamente de los lugares comunes del género. Más que una historia romántica convencional, Mi nombre es Doris funciona como un relato sobre las segundas oportunidades, la búsqueda de identidad y la posibilidad de reinventarse sin importar la edad.

A medida que avanza la historia, la protagonista comienza a cuestionar muchas de las decisiones que marcaron su vida. El duelo por la pérdida de su madre, la acumulación de recuerdos del pasado y la sensación de haber postergado sus propios sueños durante años se convierten en temas centrales de una película que combina momentos cómicos con escenas profundamente emotivas.

La actuación que se llevó todos los elogios

Uno de los aspectos más destacados de la producción es el trabajo de Sally Field, una actriz con una extensa trayectoria en cine y televisión que aquí construye uno de los personajes más entrañables de su carrera. La crítica especializada coincidió en señalar que gran parte del encanto de la película reside en su interpretación, capaz de equilibrar humor, vulnerabilidad y ternura sin caer en caricaturas.

La actriz interpreta a una mujer excéntrica y sensible que, pese a sus inseguridades, decide arriesgarse cuando descubre que todavía tiene mucho por vivir. Esa combinación entre fragilidad y valentía es la que convirtió a Doris en un personaje con el que resulta fácil empatizar.

Dura 90 minutos y rompe todos los clichés de las comedias románticas: la película de Netflix que emociona a todos.

Por qué sigue siendo una de las joyas ocultas de Netflix

Con una duración cercana a los 90 minutos, la película logra contar una historia íntima sin excesos ni grandes giros dramáticos. Su propuesta es sencilla, pero precisamente ahí radica gran parte de su atractivo. En lugar de apostar por situaciones exageradas, pone el foco en emociones cotidianas que atraviesan a personas de cualquier edad.

Además, ofrece una mirada poco frecuente sobre el amor y el envejecimiento en el cine comercial. En una industria donde las historias románticas suelen concentrarse en personajes jóvenes, Mi nombre es Doris demuestra que las ganas de enamorarse, cambiar y empezar de nuevo no tienen fecha de vencimiento.

Por eso, quienes buscan una película distinta dentro del catálogo de Netflix suelen terminar encontrándose con una historia que habla de romance, pero también de autoestima, amistad y crecimiento personal. Una combinación que explica por qué sigue siendo una de las comedias románticas más recomendadas por quienes ya la descubrieron.