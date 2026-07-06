Los riesgos del plan de La Libertad Avanza para el Congreso en la era post Adorni

Ya sin el caído en desgracia Manuel Adorni y con Diego Santilli en la jefatura de Gabinete, el gobierno de Javier Milei espera retomar la iniciativa en el Congreso. El oficialismo planteó una serie de temas que quiere sacar en las próximas semanas. La intención es hacer uso de su mayoría parlamentaria y el favor de los aliados de la Casa Rosada, antes del receso informal de invierno de las cámaras y la previa al año electoral.

Cuándo habrá sesión en el Senado

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Para este miércoles fue convocada una reunión de labor parlamentaria con miras a una sesión para el 16 de julio. La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, dio a entender que la que apuró el cónclave de los presidentes de bloque fue la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El temario incluiría los proyectos que formaban parte de la sesión que LLA tuvo que sacrificar para que no avanzarán los pedidos de interpelación al ahora eyectado ex jefe de gabinete Manuel Adorni. En el listado se encuentra la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, acuerdos para nombrar jueces, camaristas y defensores, convenios internacionales, designaciones de diplomáticos y militares.

Entre las designaciones judiciales está la autorización para que Víctor Pesino pueda continuar como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, ya que cumplirá 75 años. El magistrado había fallado en favor de la reforma laboral.

La Inviolabilidad de la Propiedad Privada, estaba presta a tener dictamen ya que, señalaban desde el oficialismo y los bloques aliados, que tenía las manos suficientes para ser aprobada.

El peronismo no está de acuerdo con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene como principal impulsor al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. “Otros Estados podrían comprar tierras aquí", había alertado el jefe del interbloque Popular, José Mayans.

¿Se reactiva la reforma electoral?

El oficialismo busca reactivar el Congreso, tras el freno que significó la presencia de Adorni en el Gobierno. Para mostrar el cambio de escenario, Javier y Karina Milei citaron el lunes pasado a los diputados y senadores de LLA, donde anunciaron que el oficialismo debe avanzar en la reforma política, las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal y las modificaciones al régimen de Zona Fría, y las modificaciones en la carta orgánica del Banco Nación.

La otra foto que buscó mostrar señales de cambio fue la reunión que mantuvo el martes el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los jefes de los bloques no peronistas. Según comentaron desde un bloque presente, el encuentro fue a "modo de presentación". Desde el entorno de un senador que asistió al cónclave, interpretaron que el "Colo" tendría un rol más parecido al que tuvo Guillermo Francos que "al que no hacía" Adorni.

Tanto en la reforma de Zona Fría como en los cambios al sistema de elecciones, se tratan de dos proyectos que se encontraban freezados en el Senado por la falta de acuerdos con los bloques aliados a la Casa Rosada.

El eje de la reforma política es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que los aliados no aceptaban. Estos consideraban a las internas como el mecanismo para dirimir liderazgos. Esta herramienta es la que quiere quitar LLA, para que no la pueda usar el peronismo.

Versiones periodísticas comenzaron a difundir que la oferta que haría la Casa Rosada incluiría una variante de listas colectoras, para que los oficialismos provinciales puedan colgarse de la boleta con la que Milei buscaría su reelección. "Concreto, todavía nada. Entró el tema en la discusión", explicaron desde LLA.

El intento de deshielo de las relaciones entre la Rosada y los aliados tuvo una reacción. El PRO enumeró cuáles serán los proyectos que quieren debatir en el Congreso. En el caso del Senado, la actualización de la Ley de Salud Mental, defensa de la inviolabilidad de la propiedad privada, agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento de Zona Fría.

El PRO omitió entre estos temas la reforma electoral. En el bloque oficialista, una fuente afirma que el radicalismo quiere "suspender las PASO". La voces boinas blancas y del partido que fundó Mauricio Macri, por el momento, hacen mutis ante las consultas sobre el tema. Una voz de LLA especuló que la sesión prevista para el 16 "le da aire a los nuevos negociadores a conseguir los votos que faltan" para la agenda propuesta por la Rosada.

Qué pasa en Diputados

El proyecto de ley de Lobby, que había ingresado con el Super RIGI, quedó rezagado por falta de acuerdos. La semana pasada recién inició su camino por las comisiones el proyecto del Régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos, conocido como "ley Antibarras".

La agenda de Diputados la sostenía la oposición con la infructuosa búsqueda de interpelar a Adorni. "Está todo muerto", se sinceró una voz que quería que el ex jefe de gabinete dé sus explicaciones al Congreso, al que le había mentido.

En su propuesta de agenda parlamentaria, el PRO había expresado su intención de tratar, entre otros temas, Ficha Limpia, ley de Desalojo y combate a la usurpación de tierras, reforma del Código Penal, agravamiento de las penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo, reforma del financiamiento de los partidos políticos.

El proyecto que prohíbe las candidaturas a dirigentes con delitos de corrupción con sentencia confirmada en segunda instancia había sido militado por el PRO. El oficialismo tuvo un apoyo muy tibio. De hecho, en los proyectos que los hermanos Milei anunciaron que iban a impulsar en estas semanas, no se incluía. Voces amarillas negaron algún tipo de acuerdo con LLA para tratar el tema,

"Va a depender de lo que pase en el Senado. Si no hay algo el 15, se entra en receso", explicaron a El Destape fuentes parlamentarias. Hay quien dice que los dominios de Martín Menem, leal a Karina Milei, ejercen como cámara revisora. Dependerá de la Cámara Alta que se reactiven las acciones en Diputados.