$LIBRA: en un gesto a Milei, el juez Martínez de Giorgi apartó a las querellas del caso

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó este viernes a las querellas del caso $LIBRA. Es una decisión de fuerte impacto que favorece directamente al presidente Javier Milei y al resto de los investigados en la criptoestafa. El magistrado, cuya esposa Ana Juan fue recientemente propuesta como jueza por el jefe de Estado, hizo lugar a un planteo del trader Mauricio Novelli. Con esta medida solo quedará como acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien viene frenando el avance del caso desde su inicio.

“HACER LUGAR a la excepción de falta acción promovida por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli y, en consecuencia, APARTAR a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, del rol de parte querellante asumido en los autos nro. CFP 772/2025, del registro de este tribunal”, resolvió este viernes el juez Martínez de Giorgi. De esta forma corrió a los damnificados que representan los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, las dos querellas que tenía el caso y apuntalaban la investigación con diferentes pedidos. El accionar de los acusadores privados contrastaba con la lentitud del acusador público, el fiscal Taiano, quien tiene delegada la investigación de la causa y no se expidió sobre el planteo de falta de acción realizado por Novelli (simplemente dijo, corriéndose de la polémica, que eso era potestad del juez del caso).

Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo de “excepción por falta de acción” promovida por el abogado Daniel Rubinovich, defensor de Novelli. Rubinovich había sostenido que los damnificados carecían de legitimación para seguir interviniendo en la causa “por cuanto la hipótesis de estafa que habría justificado inicialmente su incorporación al proceso no tendría sustento típico suficiente”. Tal como lo dejó expuesto Martínez de Giorgi en su resolución, ese letrado “argumentó que su admisión originaria respondió a una etapa inicial del proceso, en la que aún no podía descartarse la eventual existencia de una hipótesis defraudatoria vinculada con la adquisición del token $LIBRA”.

Las querellas contestaron a ese planteo diciendo que su aceptación como querellantes ya había sido saldada (esto ya fue discutido al inicio del proceso cuando intervenía la jueza María Servini y el diferendo lo zanjó la Cámara Federal porteña) y destacaron que “el avance de la instrucción no ha debilitado la hipótesis de estafa, sino que, por lo contrario, las medidas materializadas han demostrado que existen elementos suficientes y concretos que avalan la plausibilidad de una maniobra defraudatoria llevada a cabo además por personas vinculadas al máximo poder estatal”.

No obstante, Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido de Novelli y que beneficia directamente a Milei y su hermana Karina, ambos muy comprometidos en este expediente. ¿Qué argumentó el magistrado? “Que aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de ‘$LIBRA’, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley procesal para reconocer la condición de particular damnificado, ni que aquello se vincule de forma concreta con el accionar de quienes se encuentran sometidos a investigación”. Una visión muy sesgada respecto al rol de vícitma ya es claro que se está investigando una estafa y hay elementos en la causa que comprometen a los imputados por lo que quienes se vieron perjudicados por la maniobra de $LIBRA debieran ser tenidos por querellantes. No hubo nada en la causa que cambiara para que se modifique el criterio que se había establecido.

Martínez de Giorgi sostuvo que tras el planteo de Novelli efectuó “un nuevo análisis de las constancias actualmente incorporadas al expediente y el resultado de las medidas de prueba ya producidas -sin perjuicio de las que aún se encuentran en curso de realización-“ y que “advierte que tales elementos, no permiten sostener, que Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, hayan sido especialmente perjudicados por la maniobra que resulta objeto de investigación”.

En sintonía con los argumentos de las defensas y de la voluntad del Presidente, que sigue con mucha preocupación esta causa, el magistrado señaló: “No puede dejar de ponderarse que los sucesos investigados se desarrollaron en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Y añadió: “Tales particularidades suponen la asunción de riesgos inherentes por parte de quienes deciden intervenir en ese tipo de operaciones, circunstancia que impide, al menos de momento, identificar automáticamente cualquier resultado económico desfavorable con una consecuencia directa e inmediata de las conductas aquí investigadas”.

Parece un paralelismo con la excusa del casino que había esgrimido Milei. El Presidente había llegado a decir: “Son traders de volatilidad”. Y: “Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías las condiciones. Todos lo hicieron voluntariamente.” Parece un fallo hecho a medida del jefe de Estado.

En pos de agregar alguna otra justificación para semejante decisión, el juez también señaló que “la información que hasta el momento han aportado (las querellas) y las características técnicas de los medios empleados, no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello”.

Como en la causa además de la criptoestafa $LIBRA también se investigan otros delitos como si Karina Milei pedía coimas para coordinar reuniones con su hermano presidente, el juez también indicó: “Las restantes hipótesis de investigación en autos vinculadas con el presunto mecanismo mediante el cual la Secretaria General habría facilitado audiencias con el Presidente de la Nación a cambio de dinero, tampoco habilitarían la intervención de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, como querellantes en autos”. Entre otras cosas, la acusación contra Karina incluía “el acercamiento de Hayden Davis, presunto precursor de la criptomoneda ‘$LIBRA’, a Javier Milei y que esa circunstancia habría derivado en la difusión del proyecto”. En ese sentido, el juez dijo sobre la aceptación o no de los querellantes: “La realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma”.

Todo esto sucede luego de que un peritaje oficial confirmara en el marco de la causa $LIBRA que el trader Novelli escribió y borró en el Apple Notes de su celular el texto sobre un presunto acuerdo de al menos 5 millones de dólares para que el presidente Javier Milei apoye el lanzamiento del criptoactivo (la imagen de lo escrito por Novelli, que reveló El Destape, fue creada por el propio sistema operativo del iPhone 16 del imputado). Y de que un informe preliminar realizado por la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal (PFA), que también se realizó en el marco de esta causa para determinar el proceso de creación y lanzamiento del token, expusiera que el presidente Javier Milei mintió y no obtuvo el contrato del criptoactivo de Internet sino que se lo tuvo que haber facilitado el creador de $LIBRA o alguien vinculado a él.

Por todo esto, la decisión de Martínez de Giorgi generó suspicacias en tribunales. Su esposa Ana Juan fue propuesta por Milei para jueza federal de Hurlingham meses atrás y el 4 de junio pasado el Senado aprobó su pliego junto al de otros 73 candidatos (entre los que se encontraba el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti). Como publicó El Destape, la postulación de Ana Juan parecía tener relación con el devenir de la causa $LIBRA. ¿Era un gesto para el magistrado a cargo de esta causa tan sensible para los Milei? Lo sucedido este viernes, el mismo día que juega la selección Argentina contra Cabo Verde por los 16vos del Mundial, no hace más que confirmar las sospechas que había con esa designación.

Ahora las querellas apelarán la resolución ante la Cámara Federal porteña a la espera de que se revierta esta decisión que puede sepultar el avance del caso $LIBRA por los vínculos del juez y el fiscal de la causa con el gobierno.