La corporación judicial, encabezada por la familia Mahiques, logró un apoyo transversal en el Senado y avanzó con el “copamiento” de los tribunales. Este último jueves, la Cámara alta aprobó 74 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos propuestos por el Poder Ejecutivo, entre los que se destacan el del hijo del presidente de la Corte y el de la esposa del juez que tiene el caso $LIBRA. Se trató del primer capítulo de una avanzada que apunta a una reconversión del tercer poder del Estado con más designaciones –este jueves ingresaron nuevos pliegos a la comisión de Acuerdos- e incluye la reestructuración de Comodoro Py, que el próximo miércoles tendrá novedades en el Consejo de la Magistratura con la aprobación de la terna para renovar la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de los tribunales de Retiro.

Este último jueves, el bloque peronista apoyó 72 de esas postulaciones. Solo rechazó la de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, propuesto para un tribunal de juicio de Santa Fe; y la de María Julia Sosa, secretaria del juez del lawfare Julián Ercolini, postulado para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata. Fue un rechazo simbólico. Ambas candidaturas fueron aprobadas por el resto de los bloques.

Algo similar pero a la inversa sucedió con el pliego de María Verónica Michelli, cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, que el presidente Javier Milei decidió bajar por esa relación familiar luego de que tuviera dictamen positivo en la comisión de Acuerdos pero fue tratado igual a instancias de la senadora Patricia Bullrich y se terminó aprobando en la misma jornada. Es decir, todas las propuestas que hizo el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques fueron respaldadas en el Senado el último jueves. El interrogante que se abre con Michelli es si el jefe de Estado publicará su nombramiento en el Boletín Oficial o congelará ese trámite de rutina para evitar que pueda ser designada oficialmente.

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Ante la victoria del clan Mahiques, el ministro de Justicia tuiteó: “Gracias Presidente @JMilei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible”. El mensaje incluyó a “los senadores”, de forma general, lo que da cuenta de la transversalidad que logró cosechar. “Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, añadió.

Al presidente Javier Milei no le quedó más remedio que hacerse eco del logro a pesar de que quedó desautorizado al tratarse y aprobarse un pliego que él mismo ordenó bajar. Por eso, en un escueto tuit, escribió: “EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”. No agregó qué hará con Michelli, que es del agrado de Mahiques. Durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Mahiques hijo era consejero, Michelli pasó de estar 29 en el orden mérito a 19 en el mismo concurso para juez de tribunal de La Plata, en el que habían 6 ternas. Finalmente, entró por lista complementaria.

Fuentes del Consejo de la Magistratura y de tribunales consideraron que lo que sucedió este jueves sumado a los dos tercios de los votos que cosechó en el Senado el pasado 14 de mayo Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, para extender su mandato 5 años más en la Cámara Federal de Casación Penal tras llegar al límite de edad para jubilarse (75 años), abre la puerta a una nueva “hegemonía” en el tercer poder del Estado encabezada por el clan Mahiques, una familia que representa a un sector tradicionalista de la corporación judicial.

Es que tras apalancar dos tercios de los votos para su padre (lo que se necesita para nombrar un juez de la Corte), Juan Bautista Mahiques logró que se aprueben 74 cargos en la Justicia –que estarán por décadas en tribunales- y tiene en sus manos la posibilidad de designar más magistrados clave si el Senado aprueba los más de 30 pliegos que están en la comisión de Acuerdos. También tiene la posibilidad de avanzar y terminar con los concursos abiertos para cubrir las vacantes que hay en la Cámara Federal de Casación Penal –que es la máxima instancia penal del país–, la Cámara Federal porteña –que es el tribunal revisor de Comodoro Py–, los juzgados de primera instancia de Comodoro Py así como en el fuero Contencioso Administrativo Federal y la Cámara Comercial, entre otros cargos.

Según se informa desde la página del Consejo de la Magistratura, en total hay 144 vacantes en trámite y 75 concursos desarrollándose en el órgano de selección y sanción de jueces; a la vez que hay unas 100 vacantes más en manos del Poder Ejecutivo y otras decenas en el Senado. Es decir, alrededor de 300 vacantes. A esto se suman dos vacantes en la Corte Suprema, otra en la Procuración General de la Nación y otra en la Defensoría General de la Nación. Solo para estos cuatro últimos cargos –que son la cúspide del sistema judicial- se requieren los dos tercios de los votos del Senado, la suma que superó con comodidad el pliego de Mahiques padre. La cantidad de vacantes explica el poder que puede llegar a acumular el ministro de Justicia si logra seguir aprobando pliegos en la Cámara Alta.

Los nuevos jueces

Entre los 74 pliegos aprobados en el recinto este último jueves se destacan los de:

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Será juez de un tribunal federal de Santa Fe. Nada pesó que en 2022 hubiera renunciado a otro concurso para magistrado luego de que trascendiera que había sido interceptado por segunda vez manejando borracho. Entonces fue cuestionado por distintas organizaciones civiles vinculadas a la seguridad vial.



Nada pesó que en 2022 hubiera renunciado a otro concurso para magistrado luego de que trascendiera que había sido interceptado por segunda vez manejando borracho. Entonces fue cuestionado por distintas organizaciones civiles vinculadas a la seguridad vial. Ana María Cristina Juan, la pareja de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez del caso $LIBRA. Será jueza federal en Hurlingham. Martínez de Giorgi debe resolver la situación judicial del Presidente y su hermana Karina en la criptoestafa. Se trata de unos de los casos de corrupción que más preocupa al jefe de Estado. Que Milei nombre a la esposa del juez a cargo de esa pesquisa justo ahora genera todo tipo de suspicacias.



Martínez de Giorgi debe resolver la situación judicial del Presidente y su hermana Karina en la criptoestafa. Se trata de unos de los casos de corrupción que más preocupa al jefe de Estado. Que Milei nombre a la esposa del juez a cargo de esa pesquisa justo ahora genera todo tipo de suspicacias. María Julia Sosa, secretaria del juez del lawfare Julián Ercolini. Ercolini viajó junto a Juan Bautista Mahiques y su padre Carlos, entre otros, a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido. S osa será jueza de TOCF en La Plata.



S Pablo Wilk, secretario del juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella, con quien estuvo involucrado en el caso conocido como “Gestapo Antisindical”. Será juez de TOCF en La Pata.

La renovación de la cámara porteña: otro huemul y Bertuzzi

En sintonía con lo que sucedió este jueves, el próximo miércoles el plenario del Consejo de la Magistratura avanzará con la aprobación de las ternas de concursos claves, como las de la Cámara Federal porteña –instancia revisora de Comodoro Py- y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal -que el Grupo Clarín siempre sigue de cerca-. Aprobadas las ternas, se girarán al Poder Ejecutivo, es decir a Mahiques y Milei, que seleccionará a su candidato para cubrir las vacantes en cuestión. Luego se enviará el pliego de esos postulantes al Senado y se espera que suceda lo que pasó este jueves con los 74 pliegos tratados, es decir, que sean aprobados por amplia mayoría.

En la cámara porteña los concursos son para cubrir los cargos que hoy ocupan Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes llegaron al tribunal revisor a dedo, por decisión de Macri. La Corte consideró que sus designaciones fueron irregulares y ordenaron que se haga un concurso para reemplazarlos. Hasta que se nombre a sus sucesores, seguirán en funciones. Este miércoles, el Consejo elegirá a los candidatos a reemplazarlos en ese tribunal clave que revisa todas las causas sensibles para el mundo político que tramitan en Comodoro Py.

Hay tres dictámenes, es decir, tres propuestas de ternas diferentes, y según pudo reconstruir El Destape, pican en punta los dos que tienen a los dos candidatos que pretende nombrar el clan Mahiques: Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi. Yadarola hoy es juez del fuero Penal Económico y es uno de los huemules que viajó a Lago Escondido con Juan Bautista y Carlos Mahiques.

El dictamen de mayoría que se aprobó en la comisión de Selección para integrar la cámara porteña está compuesto de la siguiente manera: Primera terna: 1º) Fernando Luis Rodolfo Poviña, 3º) Agustina Inés Rodríguez y 5º) Pablo Yadarola. Segunda terna: 2º) Julio César Di Giorgio, 4º) Cecilia Patricia Incardona y 6º) Pablo Daniel Bertuzzi. En un dictamen de minoría, a sabiendas de lo que se está tramando, los consejeros Vanesa Siley (diputada por UxP) y Cesar Grau (abogado) propusieron para la primera terna a Poviña, Incardona y a Laura Elena Mazzaferri; y para la segunda terna a Rodríguez, Gonzalo Ezequiel Demián Viña y a Julio César Di Giorgio. De esa forma, quitaron de las ternas a los candidatos del clan Mahiques: Yadarola y Bertuzzi. Pero en un segundo dictamen de minoría, el juez Alberto Lugones y el abogado Alberto Maques volvieron a incluirlos, haciendo un mix entre las propuestas anteriores. La dupla Lugones-Maques sugirió a: Poviña, Rodríguez y Pablo Yadarola para la primera terna (es decir, mantuvo dictamen de mayoría); y a Viña, Incardona y Bertuzzi para la segunda terna.

En el consejo es un secreto a voces que se aprobará alguna de las ternas que incluyan al huemul Yadarola y a Bertuzzi. También que se abrirá en el tribunal revisor una nueva vacante con la jubilación de Martín “Doctrina” Irurzun, al que el oficialismo no le extenderá su mandato. Según las cuentas que sacan en el gobierno, las nuevas designaciones en la Cámara Federal porteña podrían quedar firmes mucho antes de fin de año. El resultado de este jueves en el Senado envalentonó al clan Mahiques.