El Senado y un guiño al gobierno y a la corporación judicial: extendió el mandato de Carlos Mahiques y allanó al hijo de Rosatti el camino para ser juez

El Senado de la Nación hizo un claro guiño al gobierno y, sobre todo, a la corporación judicial este último jueves cuando, por un lado, aprobó con una abrumadora mayoría en el recinto la extensión en el cargo de Carlos “huemul” Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, que cumple en los próximos meses 75 años y llegaba a la edad límite para jubilarse; y por otro, desde la Comisión de Acuerdos, terminó de dar dictamen a un total de 78 pliegos de postulantes a la magistratura propuestos por el Poder Ejecutivo en los últimos días. Entre esos pliegos de candidatos aprobados en la comisión de la Cámara alta se destacan los de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el de Ana María Cristina Juan, la pareja de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez del caso $LIBRA. Los logros obtenidos reposicionan al clan Mahiques de cara a las negociaciones que se avecinan. Es conocida la voluntad de Juan Bautista, exFiscal General porteño, de convertirse en Procurador General de la Nación.

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La extensión de papá Mahiques

Mahiques padre, que junto a su hijo ahora ministro quedó envuelto en el escandaloso viaje a Lago Escondido, cosechó este jueves 58 votos en el Senado para seguir 5 años más en el cargo, es decir, superó cómodamente los dos tercios de las voluntades de la Cámara Alta cuando solo necesitaba una mayoría simple. La cosecha es un dato relevante en materia política para las negociaciones sobre cargos judiciales que se esperan en el corto plazo. Es más, en un sector del oficialismo bromeaban –y no tanto- que con ese apoyo Mahiques padre podría haber sido postulado para la Corte Suprema. Fue acompañado todos los espacios, es decir, por gobernadores y senadores y más de la mitad del bloque peronista. Solo recibió 11 votos en contra, del bloque PJ que se terminó dividiendo en esta votación. El sector que rechazó el pliego del camarista que cumplirá 75 años el 1° de noviembre próximo quedó en minoría. Fue clave para este resultado la negociación del gobierno con mandatarios provinciales y sus representantes a la hora de definir los pliegos de jueces federales del Interior.

La aprobación del Senado a la extensión del mandato de Mahiques por 5 años más le permitirá al jefe del clan (tiene otros dos hijos vinculados al mundo judicial) seguir en el cargo. Porque si cumplía los 75 años sin ese respaldo debía irse a su casa. Esto último es lo que todo indica que vivirá el histórico camarista porteño Martín Irurzun, que está próximo a cumplir los 75 años de edad y el gobierno no le dio su apoyo hasta el momento para seguir en la magistratura. Irurzun está más cerca del sector que articula con Lijo y el juez supremo Ricardo Lorenzetti.

Mahiques padre no tiene un currículum exento de controversias. No obstante, aquello no fue un impedimento para que su pliego lograra una holgada mayoría. Exfuncionario de María Eugenia Vidal, Carlos “Coco” Mahiques llegó a la Casación en 2018 a dedo por decisión del presidente Macri. Era funcionario de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y provenía de la Casación nacional, donde se había tomado licencia. En octubre de 2022, junto a otros jueces, un exespía de la SIDE y el actual ministro de Justicia de la Nación,es decir, su hijo, participó del viaje a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido en lo que se bautizó “el vuelo del Lawfare”. A juzgar por una filtración de chats se trató de una travesía financiada por dos ejecutivos del Grupo Clarín que fueron parte del encuentro. Por ese escándalo, Mahiques fue denunciado en sede penal y en el Consejo de la Magistratura pero logró salir airoso. La corporación judicial y mediática lo blindó. El último jueves el que terminó de darle su respaldo fue el Senado. La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich se encargó de respaldarlo a viva voz.

Fuentes del Consejo de la Magistratura y de tribunales consideraron que a partir de los votos que cosechó Mahiques padre en el Senado (58) –articulado por su hijo ministro- se podría abrir en el corto plazo una nueva “hegemonía” encabezada por este clan familiar que representa a un sector tradicionalista de la corporación judicial. Es que Juan Bautista Mahiques tiene en sus manos la posibilidad de designar magistrados por muchos años en tribunales clave si logra avanzar y terminar con los concursos abiertos para cubrir las vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal –que es la máxima instancia penal del país-, la Cámara Federal porteña –que es el tribunal revisor de Comodoro Py-, los juzgados de primera instancia de Comodoro Py así como en el fuero Contencioso Administrativo Federal y la Cámara Comercial. Según se informa desde la página del Consejo de la Magistratura, en total hay 144 vacantes en trámite y 75 concursos desarrollándose en el órgano de selección y sanción de jueces; a la vez que hay 142 vacantes en manos del Poder Ejecutivo. A lo que se suman dos vacantes en la Corte Suprema.

El deseo de máxima de Juan Bautista Mahiques es ser nombrado Procurador General de la Nación, es decir, jefe de los fiscales. Los votos que cosechó su padre alimentan esa ilusión. Pero su pretensión choca con la de otros actores del mundo judicial como el camarista de Casación Mariano Borinsky –que visitaba al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos para jugar al padel- como el juez Ariel Lijo, quien fue el candidato de Milei para la Corte pero no alcanzó los dos tercios de los votos requeridos. Este antecedente juega en contra de este magistrado que en la actualidad tiene en sus manos dos causas de peso para la Casa Rosada: la que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete Manuel Adorni y la que investiga una “enorme trama de corrupción” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). No obstamte, el mayor obstáculo de Lijo es su enfrentamiento con los Mahiques.

Está claro que los Mahiques –y Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura- no responden de manera directa a Javier y Karina Milei, sino que exceden al gobierno. “Desde la Casa Rosada decidieron tercerizar en los Mahiques la avanzada sobre el Poder Judicial”, afirmó una fuente judicial a El Destape. Y agregó que a la larga “eso se puede transformar en un problema para los Milei”.

Más gestos hacia la corporación judicial

Además de la aprobación del pliego de Mahiques en el recinto el último jueves terminaron de tener dictamen en la comisión de Acuerdos del Senado - presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto - 78 pliegos de postulantes a jueces y camaristas propuestos por el gobierno en los últimos días. Ahora solo resta que una mayoría simple del plenario del Senado apruebe sus pliegos para que todos ellos sean designados en los cargos seleccionados. Dos casos de este grupo son emblemáticos y dan cuenta del acuerdo sellado entre los Milei, los Mahiques y la corporación judicial: se trata de los pliegos de Rosatti hijo y de la esposa del juez que tiene a su cargo la causa $LIBRA.

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, fue postulado para juez de un tribunal federal de Santa Fe. Su nominación, acaso, es el gesto más rotundo del gobierno para la corporación judicial. ¿Por qué? Emilio Rosatti había concursado para dos cargos en el Consejo de la Magistratura que preside su padre: para un juzgado federal de primera instancia y un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, ambos de Santa Fe, de donde es oriundo el supremo. Finalmente, quedó seleccionado por el Presidente de la Nación para este último. En 2022, Emilio Rosatti había renunciado a otro concurso para magistrado luego de que trascendiera que había sido interceptado por segunda vez manejando borracho. Entonces fue cuestionado por distintas organizaciones civiles vinculadas a la seguridad vial. Ninguno de estos antecedentes pesaron en su evaluación.

Otro gesto hacia la corporación fue el dictamen que se le dio al pliego de Ana María Cristina Juan, la pareja de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez del caso $LIBRA. Ana Juan fue postulada para jueza federal en Hurlingham. Martínez de Giorgi es el magistrado que tiene en su poder uno de los casos de corrupción que más preocupa al jefe de Estado. Que Milei –con Mahiques- haya propuesto designar a la esposa del juez a cargo de esa pesquisa justo ahora genera todo tipo de suspicacias. A la Comisión de Acuerdos del Senado poco le importó.

Tras estos resultados en la Cámara Alta, el gobierno pretende seguir enviando los pliegos de sus candidatos a la magistratura para avanzar lo más rápido posible con la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. Hay alrededor de un tercio de cargos sin ocupar.