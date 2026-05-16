Chelsea llega a acuerdo con Xabi Alonso para que sea su nuevo DT: reporte

El Chelsea llegó a un acuerdo de cuatro años con el exentrenador del Real Madrid y del Bayer Leverkusen Xabi Alonso, para que se convierta en el entrenador del club de la Premier League, informó Sky Sports el sábado.
El Chelsea, que perdió 1-0 ante el Manchester City en la final de la FA Cup el sábado, llevaba buscando un nuevo entrenador desde que Liam Rosenior fuera destituido en abril, tras tres meses al frente del equipo.
El español Alonso ganó el doblete de liga y copa con el Leverkusen en su primera temporada como entrenador en 2023-24, pero fue destituido por el Real Madrid en enero, tras menos de ocho meses en el cargo.
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El técnico de 44 años sería el quinto DT designado por la propiedad BlueCo del Chelsea tras Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y Rosenior.
El Chelsea ha caído al noveno puesto de la Premier League y está luchando por clasificarse para las competiciones europeas.
(Texto de Ken Ferris. Edición en Español de Manuel Farías)