Chelsea llega a acuerdo con Xabi Alonso para que sea su nuevo DT: reporte

FOTO DE ARCHIVO. Supercopa de España - Final - Conferencia de prensa del Real Madrid

El Chelsea llegó a un acuerdo de ‌cuatro años ‌con el exentrenador del Real Madrid y del Bayer Leverkusen Xabi Alonso, para que se convierta en el entrenador del ​club de ⁠la Premier League, informó ‌Sky Sports el ⁠sábado.

El Chelsea, que ⁠perdió 1-0 ante el Manchester City en la final de ⁠la FA Cup el ​sábado, llevaba buscando ‌un nuevo entrenador ‌desde que Liam Rosenior ⁠fuera destituido en abril, tras tres meses al frente del equipo.

El español ​Alonso ‌ganó el doblete de liga y copa con el Leverkusen en su primera temporada como entrenador ⁠en 2023-24, pero fue destituido por el Real Madrid en enero, tras menos de ocho meses en el cargo.

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El técnico de 44 años ‌sería el quinto DT designado por la propiedad BlueCo del Chelsea tras Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo ‌Maresca y Rosenior.

El Chelsea ha caído al noveno puesto de ‌la ⁠Premier League y está luchando por clasificarse ​para las competiciones europeas.

(Texto de Ken Ferris. Edición en Español de Manuel Farías)