La trama del supuesto aporte de Milei para "extirpar el cáncer de la izquierda" en la región

En diciembre, mientras Trump ordenaba ataques en el Caribe y el Pacífico contra lo que llamaba “narcolanchas” y preparaba el secuestro de Nicolás Maduro de Venezuela para los primeros días de enero por su supuesta relación con cárteles de droga —referencia que después fue eliminada de la imputación del Departamento de Justicia de EE.UU.—, el republicano indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. ¿De qué cargos? Lo purgó de una condena, que había fijado una corte de Nueva York, de 45 años de cárcel por convertir a su país en un "narcoestado", conspirar para meter más de 400 toneladas de cocaína en territorio estadounidense, aceptar sobornos millonarios de carteles de la droga -como el de Sinaloa- y usar armamento pesado para proteger esas operaciones.

En ese momento el resultado de las elecciones en Honduras, celebradas en noviembre, todavía estaba en el aire. Pero solo unos días más tarde, finalmente el recuento llegó y declaró al candidato apoyado por Hernández como ganador. Pero Nasry “Tito” Asfura también recibió la venia de Washington: "Si Tito Asfura gana (...) lo apoyaremos firmemente. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero", dijo Trump en noviembre en su plataforma Truth Social, cuando faltaban menos de 48 horas para que empezara la elección presidencial. Una resonancia para los argentinos, después de que el magnate diera un mensaje similar a Milei en las legislativas.

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Esa fue la previa que hace que la reciente investigación conocida como “HondurasGate” caiga en tierra fértil. Por eso la serie de audios filtrados en este caso desató un escándalo político de proporciones. La difusión, que estuvo a cargo de Diario Red y el portal Hondurasgate.ch, expone una presunta red de influencia e intervención para desestabilizar a los gobiernos progresistas de América Latina. Estos incluyen dos comentarios atribuidos al expresidente hondureño en los que asegura que Milei habría prometido 350.000 dólares para "extirpar el cáncer de la izquierda" en Latinoamérica.

“Es necesario yo tener (sic) esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí (Estados Unidos). Con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí de Honduras y de Latinoamérica”, dice uno de los audios en la voz atribuida a Hernández en un diálogo con María Antonieta Mejía, la primera designada presidencial (el equivalente a una Vicepresidenta), según la investigación.

Y ahí mencionan al mandatario argentino: “Le contaba al Presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con US$350 mil también”.

En otra supuesta llamada de Hernández con Asfura, del 30 de enero de 2026, cuando ya había asumido la presidencia hondureña, el primero dice: “Vamos a montar una célula, Presidente. Desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas”.

Y vuelve a aparecer el argentino: “Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya”, en referencia a los expresidentes Manuel Zelaya y Xiomara Castro.

El expresidente del Gobierno de España y director de Canal Red, Pablo Iglesias, aclaró al diario Perfil que “la única evidencia” sobre el caso es lo dicho en los audios y que “el resto son especulaciones”. Pero al menos los antecedentes del interés de Trump en Honduras y en Argentina eran claros, además de los niveles de articulación constante entre la extrema derecha.

Después de que se destaparan los audios, Milei y Asfura se encontraron en otro de los foros de los sectores ultra, en este caso la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles. También estuvieron la directora del FMI, Kristalina Georgieva; la opositora venezolana María Corina Machado; el CEO de BlackRock, Larry Fink; la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne Clark; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entre otros.

El eje Trump-Netanyahu y los vínculos con Argentina

La investigación expone a Hernández como el pivote regional de supuestas acciones coordinadas desde Washington pero también Tel Aviv. El propio indulto de Trump al expresidente hondureño es señalado como el resultado del lobby que habría hecho el gobierno israelí.

"El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él, tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación", se escucha en una grabación del 20 de enero en una voz atribuida a Hernández. Este, que está en libertad en Estados Unidos, salió con una coartada obvia en su cuenta de X: "Claramente no es mi voz". Link tuit

De las filas de Hernández, el presidente del Congreso José Tomás Zambrano Molina, alias Tommy Zambrano, también dijo que las grabaciones son "audios falsos” y una "burda fabricación”. Las conversaciones, que tuvieron lugar en WhatsApp, Signal y Telegram entre enero y abril, fueron verificadas por el software de análisis de voz Phonexia Voice Inspector, según los investigadores.

Según estas filtraciones, la denominada "derecha internacional" opera bajo una estrategia coordinada por figuras de peso global.

En diálogo con El Destape, Gerardo Torres Zelaya, excanciller de Honduras y secretario internacional del Partido Libre, dijo que "los articuladores y los financiadores son Trump y Netanyahu, que tienen sus lugartenientes en la región, como Milei" y agregó: “La derecha hará todo lo posible por relativizar los audios, por mantenerlos ignorados pero hasta el momento ha sido exitoso porque se conocen e incluso en nuestro país se han conocido. Algunos políticos llegaron a proponer que se castigue con cárcel a quien divulgara los audios”.

Por su parte, Ricardo Salgado ex ministro de Planificación Estratégica de Honduras durante la presidencia de Xiomara Castro dijo a El Destape que las filtraciones del “HondugasGate” son una parte de un proceso más extenso: “Son la continuidad de un plan agresivo de la ultraderecha de EE. UU. que ha tomado la decisión de derrotar a toda la izquierda a lo largo y ancho de nuestro continente, que comenzó su plan con el proyecto en Honduras que era el que tenía la posibilidad más sólida de ganar procesos electorales en la rueda de 2025”.

"Lo que revelan los audios es que Estados Unidos, con Trump, e Israel con Benjamín Netanyahu han desarrollado una red de corrupción" para convertir a Hernández en "uno de sus principales operadores para posicionar su injerencia" en la región, dijo por su parte Valeria Duarte, coordinadora de la investigación, a la agencia AFP.

En los registros difundidos por el “HondurasGate”, supuestamente Hernández sostiene que Asfura le debe a él la elección y que va a volver a Honduras desde Estados Unidos.

¿Por qué le importa a Netanyahu “pagar por liberar a un gran narcotraficante?

Tras las revelaciones de Diario Red, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se preguntó en su cuenta de X por las razones de Netanyahu para "pagar por liberar a un gran narcotraficante". Para empezar a entender la relación entre el Gobierno hondureño e Israel hay posibles hilos de los que tirar

Asfura, nieto de inmigrantes palestinos de la zona de Belén, no oculta su interés por alinearse con Estados Unidos e Israel. Una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras lo confirmó como presidente electo, pero antes de asumir, emprendió su primer viaje internacional a esos dos países. Después de una parada al vecino del norte, llegó en enero a Israel. “Espero que podamos mejorar nuestras relaciones de hermandad, prosperidad e inversión en los sectores del agua, la agricultura o la ciberseguridad, y que también podamos fomentar la inversión directa israelí para promover el empleo en Honduras”, dijo en aquel viaje a Israel al que llamó “amigo verdadero”.

La semana pasada llegó un gesto de Asfura con Netanyahu al designar al grupo armado palestino Hamás -también a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI)- como organizaciones terroristas.

Honduras tiene después de Chile la segunda comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. Parte de esta comunidad es señalada por sectores de la política hondureña como “la oligarquía del país”.

Para Torres Zelaya, al presidente Asfura “no le importa el genocidio de su pueblo, así es la élite palestina de este país”. Y agregó: “Cuando se da el golpe de Estado en el 2009, la llegada de Juan Orlando Hernández se da cuando el pueblo está en las calles enfrentando el golpe y ellos tienen un gobierno muy débil, muy encerrado, con muy poca popularidad y necesitan algún respaldo. Esto lo consiguen a través de las iglesias evangélicas -la moneda de cambio de ese respaldo son favores políticos, exoneraciones fiscales, dinero, etc- y Juan Orlando también lo acompaña con una amistad muy cercana con Netanyahu”.

Según el excanciller “los israelíes se encargan de todo el negocio de armas con Honduras -le venden armas a los militares, a la policía, se encargan de todo el sistema de cárceles-; del tema de telecomunicaciones; además de que las empresas transnacionales pueden instalar prácticamente ‘gobiernos autónomos’ en territorio hondureño. Y Juan Orlando siempre tuvo problemas para ‘venderlas’: lo intentó con los asiáticos, pero no le dieron mucha bola, los europeos no lo vieron bien, había demasiada inestabilidad ahí”.

Estos espacios a los que se refiere el exfuncionario son las denominadas "ciudades modelo" o Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), las cuales son denunciadas como cesiones de soberanía a empresarios.

“Cuando llegó Xiomara Castro, como estos ‘gobierno autónomos’ son una violación a la Constitución, las prohibió. Pero ahora hemos visto una inyección muy fuerte de capital israelí y parece que es parte del acuerdo”, agregó el exdiplomático.

Honduras es además un centro estratégico militar de Estados Unidos, ya que es la base del Comando Sur para toda la región.

“Es importante tener el control regional de Honduras, que no haya un gobierno socialista y democrático en el poder, pero también para Israel es una posición geoestratégica importante para el tema de seguridad y es un tema importante para Netanyahu, que regresa a su amigo Juan Orlando porque ahí tenían negocios”, afirmó.

Honduras: Control institucional, persecución política y “la posverdad”

En el plano interno de la política hondureña, tanto Salgado como Zelaya retratan un escenario de profunda polarización y control del aparato estatal a partir de las elecciones de noviembre de 2025.

Según el exministro de Planificación Estratégica, el “HondurasGate” es la continuación de denuncias previas. “Ha cobrado notoriedad, sin embargo, esta parte de la trama no es el principio de las cosas. El principio se dio con el fraude que se cometió en las elecciones del 30 de noviembre de 2025 y con la conspiración que prepararon desde Miami con los actores hondureños que hoy ostentan el Gobierno. Esto también fue revelado mediante audios que fueron absolutamente relativizados por la prensa hondureña y que finalmente sirvieron únicamente como mecanismo para perseguir a los que denunciaron”, dijo Salgado.

Esto en alusión a las denuncias que hizo el integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, antes y después de las elecciones de noviembre. En las dos instancias, el consejero presentó audios al Ministerio Público en los que se comprobaría que hubo intentos por empantanar las elecciones y luego de realizadas manipular los resultados. Los audios implicarían a actores clave, incluyendo al expresidente, otros políticos, un asesor internacional, miembros de las Fuerzas Armadas.

Salgado destaca que en los audios también aparecen otros funcionarios como Tommy Zambrano, -“que es un individuo totalmente entregado a la causa de los republicanos de Estados Unidos, especialmente al lobby cubano en Miami”-, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Calix y el mismo Asfura sobre quien dice que “hoy es visto, en el mejor de los casos, como un presidente sustituto mientras que quien realmente ejecuta las funciones de mando en el país es Hernández”.

“En Honduras vivimos intensamente la época de la posverdad y no podemos más que lamentar que nos terminaron robando la capacidad de asombro. Entonces, estas noticias tendrán poco impacto en la opinión pública nacional. Creo que, sin embargo, a nivel internacional, Honduras sí saldrá, como lo hemos notado. Mi aspiración es que gobiernos como el de los hermanos colombianos o mexicanos tomen muy en serio el ejemplo de lo que sucedió en Honduras, lo estudien y lo usen para prepararse, porque las batallas que vienen tendrán a Honduras como un ejemplo, porque Honduras fue el laboratorio perfecto para lo que viene ahora en más”, advirtió Salgado

Por su parte, Torres Zelaya denunció una ofensiva judicial abierta e institucional orientada a desmantelar al Partido Libre. Entre las acciones ejecutadas por el nuevo gobierno, detalla el relevo del Fiscal General de la República por uno "totalmente controlado por el Partido Nacional", según Zelaya; la emisión de órdenes de captura y persecución judicial contra miembros de la oposición; la destitución forzada de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia; juicios políticos contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y consejeros del CNE afines a Libre.

Esta situación, según Zelaya, está provocando el exilio de diversos dirigentes políticos y un estado de shock en la ciudadanía. No obstante, las protestas callejeras son escasas, según Zelaya y Salgado por el fuerte “cerco mediático”.

Con un panorama judicial adverso para la oposición y las calles contenidas por ese blindaje mediático, el "HondurasGate" trasciende las fronteras del país centroamericano. Lo que estas filtraciones denuncian no son hechos aislados, sino la radiografía de una supuesta trama geopolítica coordinada en la que el financiamiento y la retórica radical —con Javier Milei como un engranaje clave— buscan rediseñar el mapa político de América Latina. Habrá que ver si el caso llega a instancias institucionales que saquen a estos hechos de un ping-pong de meras acusaciones verbales que buscan diluir la denuncia. Ahora el caso queda planteado como un espejo y una advertencia para el resto de los gobiernos -progresistas o meramente distantes de Washington y Tel Aviv- en la región.