Los Trump lanzaron su propio teléfono con beneficios especiales para militares

La empresa de los Trump, manejada por los dos hijos mayores del presidente Donald Trump, anunció el lanzamiento de Trump Mobile, su propio teléfono smartphone y un plan con beneficios especiales para miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Aunque estaba previsto para salir en 2025, la empresa familiar explicó que estarán disponibles a partir de semana por envío particular. Es la oferta de los Trump para competir con el iPhone 16e, salido hace poco al mercado norteamericano.

La propuesta incluye un teléfono inteligente propio, identificado como "T1", con sistema operativo Android y diseño en color dorado, un rasgo distintivo de la marca Trump. El dispositivo se comercializa junto a un plan de telefonía bautizado como "The 47 Plan", como una forma de referirse al propio Trump como el 47° presidente de Estados Unidos.

Según indicó la empresa, el servicio del teléfono tendrá llamadas, mensajes y datos ilimitados, además de asistencia técnica y beneficios adicionales. Según la empresa, el plan tendrá descuentos y ventajas exclusivas para personal militar y veteranos de guerra: recibirán un 15% de descuento "como reconocimiento a su dedicación y servicio", según indicaron desde la empresa Trump.

Las características del teléfono: cómo luce y qué tendrá

Las especificaciones son de un gama media, lo que no genera muchas expectativas. Contará con una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, un sistema fotográfico con tres cámaras en la espalda y una batería de 5,000mAh. Además posee el sistema operativo Android 15, se potencia con un procesador Qualcomm Snapdragon 7 y tendrá 512GB para almacenamiento interno. En la web oficial no mencionaron nada respecto a la cantidad de memoria RAM.

Además del T1 Phone, la tienda online de Trump Mobile incluye también una serie de dispositivos reacondicionados de otras marcas, es decir equipos usados, restaurados y puestos nuevamente a la venta, una práctica habitual en el mercado tecnológico estadounidense. Entre los modelos disponibles figuran teléfonos de Samsung y de Apple, lo que no termina de dar seguridad en si el modelo del Trump Mobile tendrá el éxito que el jefe de la familia del Presidente espera.