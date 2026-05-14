Epic Games: juegos gratis del 14 al 21 de mayo 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

La nueva tanda de juegos gratis de la semana en Epic Games ya está disponible y trae dos propuestas muy distintas entre sí, pero igual de atractivas para los jugadores de PC. Desde este 14 de mayo y hasta el 21 de mayo de 2026, los usuarios pueden reclamar sin costo Sunderfolk - Standard Edition y The Telltale Batman Shadows Edition para sumarlos de manera permanente a su biblioteca digital.

La promoción forma parte de la tradicional rotación semanal de juegos gratuitos de la tienda y coincide con el inicio de la Mega Sale 2026 de Epic Games. Una vez reclamados, los títulos quedan asociados para siempre a la cuenta del usuario, incluso después de que termine la oferta.

Sunderfolk: un RPG táctico pensado para jugar con amigos

Sunderfolk es un RPG táctico cooperativo desarrollado por Secret Door que busca recrear la experiencia de una noche de juegos de mesa, pero en formato digital. La propuesta mezcla combate por turnos, estrategia y exploración en un mundo de fantasía habitado por criaturas antropomórficas.

Uno de los aspectos más llamativos del juego es su sistema de control: los jugadores pueden usar el celular como mando para gestionar cartas, habilidades e inventario mientras la acción principal se desarrolla en la pantalla de la PC o TV. Además, permite partidas cooperativas de hasta cuatro personas, tanto online como local.

La historia se desarrolla en las Tierras Quebrantadas, donde los protagonistas deberán proteger la aldea de Arden enfrentándose a enemigos y completando misiones tácticas. También hay progresión de personajes, mejoras de equipamiento y decisiones estratégicas que cambian cada partida.

Batman Shadows Edition: la versión más oscura del Caballero de la Noche

The Telltale Batman Shadows Edition reúne las dos temporadas completas de la saga narrativa de Telltale Games junto con el llamado “Shadows Mode”, un filtro visual noir que transforma completamente la estética de Gotham City.

El juego pone al usuario en la piel de Bruce Wayne y Batman, alternando investigaciones, diálogos y decisiones que modifican el desarrollo de la historia. Como ocurre en otros títulos de Telltale, las elecciones tienen consecuencias directas sobre los personajes y el desenlace de distintos episodios.

La edición gratuita incluye los diez capítulos de la aventura: los cinco episodios de Batman: The Telltale Series y los cinco de Batman: The Enemy Within. A eso se suma el mencionado modo visual en blanco y negro con estética de historieta policial.

El juego reúne las dos temporadas completas de la saga narrativa de Telltale Games junto con el “Shadows Mode”.

Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games Store

Para reclamar ambos títulos gratis, hay que seguir estos pasos: