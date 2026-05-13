Está en peligro de extinción: Gendarmería rescató a una extraña especie que llevaban oculta en una olla

La mujer intentaba ocultar el recipiente bajo su asiento en el colectivo.

Personal de Gendarmería Nacional realizó un operativo de control en la ruta nacional n.º 11, kilómetro 1286, en Formosa, donde descubrieron un caso insólito: una mujer llevaba escondida una tortuga terrestre de patas rojas dentro de una olla metálica.

El hecho ocurrió cuando el Escuadrón 16 de Clorinda detuvo un transporte público de larga distancia para una inspección de rutina. Durante la requisa, los agentes notaron que la pasajera intentaba ocultar un recipiente bajo su asiento, lo que generó sospechas. Al abrir la olla, encontraron al animal vivo, lo que derivó en un procedimiento para proteger la especie.

La tortuga terrestre de patas rojas, conocida científicamente como Chelonoidis carbonarius, está protegida por las leyes provinciales n° 1060 y 1314, ya que se encuentra en peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Por esta razón, el ejemplar fue resguardado y entregado al Ministerio de Producción y Ambiente de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión de Formosa.

Esta tortuga, también llamada yabotí, es la más grande de Argentina en su tipo. Su caparazón ovalado mide entre 50 y 60 centímetros y presenta un color negro con manchas marrones o amarillas. La cabeza y las extremidades exhiben una combinación de tonos negros con manchas rojas, anaranjadas o amarillas que la hacen única.

En libertad, estas tortugas pueden pesar hasta 14 kilogramos, aunque en cautiverio se han registrado ejemplares que superan los 20 kilos. Su expectativa de vida supera los 50 años, lo que las convierte en animales longevos dentro de su hábitat natural.

Además, la especie presenta dimorfismo sexual: los machos son generalmente más grandes, con plastrón cóncavo, caparazón plano con concavidades laterales y colas más largas y gruesas. Por su parte, las hembras tienen un plastrón plano, caparazones más abovedados y colas más cortas.

La tortuga está protegida por leyes provinciales y en peligro según la IUCN.

Este hallazgo pone en evidencia la importancia de los controles en rutas para evitar el tráfico ilegal de especies protegidas y la necesidad de concientizar sobre la conservación de la fauna local, especialmente de ejemplares en peligro como la tortuga de patas rojas en Argentina.

Turistas filman un yaguareté en Corrientes después de 50 años sin avistajes

Una pareja de turistas logró filmar un yaguareté en pleno sendero público de la Reserva Provincial Iberá. El animal estaba sentado sobre el camino, pero lejos de reaccionar con agresividad, se levantó y volvió al monte con total tranquilidad mientras era grabado por los jóvenes visitantes.

El ejemplar fue identificado como "Ombú", un macho joven de aproximadamente un año y medio nacido en San Alonso. Actualmente atraviesa su etapa de dispersión natural y llegó hasta Colonia Carlos Pellegrini, uno de los puntos turísticos más visitados de los Esteros del Iberá.

Es la primera vez que turistas logran observar y grabar a un yaguareté en una zona de acceso público. Las imágenes confirman lo que los expertos sostienen desde hace tiempo: el animal evita el contacto con las personas y no representa una amenaza para los visitantes del parque.

Hoy Corrientes alberga alrededor de 50 yaguaretés en libertad, casi el 10% de la población nacional. El Parque Iberá es el área protegida con mayor densidad de estos felinos en el país, posicionando a la provincia como un destino clave para el turismo de naturaleza.