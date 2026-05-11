El Hot Sale 2026 llegó con una herramienta con Inteligencia Artificial

En la nueva edición del Hot Sale 2026, que se lleva a cabo del 11 al 13 de mayo, Google analizó las tendencias que marcarán el comportamiento de los consumidores argentinos durante este evento. Este año, la clave está en decisiones de compra más racionales e informadas, donde la inteligencia artificial (IA) juega un papel fundamental.

Los compradores locales ya no se conforman solo con los descuentos tradicionales. Exigen beneficios adicionales como cuotas sin interés y promociones bancarias que puedan acumularse. Además, factores como el envío gratuito y las devoluciones flexibles se convirtieron en elementos decisivos al momento de cerrar una compra.

Evangelina Suárez, directora comercial de Retail de Google Argentina, comentó: "Hoy la decisión de compra se construye en múltiples momentos y canales. En este recorrido, el 87% de los argentinos que utilizan Google y/o YouTube son propensos a realizar compras repetidas de la misma marca".

La importancia de la IA queda clara en sus palabras: "El rol de la inteligencia artificial es fundamental para simplificar esta experiencia, ya que permite organizar la información de forma eficiente. De hecho, el 76% de los argentinos que usan Visión general creada por IA y/o Modo IA coinciden en que pueden tomar decisiones más rápido".

En este Hot Sale, la intención de compra se caracteriza por la prudencia y el análisis previo. Sin embargo, también hay lugar para la flexibilidad: el 75% de los usuarios que consultan el Buscador de Google para comprar están abiertos a probar nuevas marcas o productos.

Aunque el descubrimiento inicial pueda darse en redes sociales, el 69% de los consumidores recurre luego al buscador para obtener información más detallada y evaluar diferentes opciones. Este recorrido varía según la generación, ya que Google detectó diferencias entre Millennials y Generación Z.

En el Hot Sale 2026 aumenta la compra informada, enfocada en cuotas, envíos y la IA pesa más que los descuentos.

Los Millennials se destacan como planificadores estratégicos: organizan sus compras con entre tres y ocho semanas de anticipación, integrando eventos como Hot Sale en su presupuesto anual. En contraste, la Generación Z adopta un enfoque más dinámico y oportunista, investigando apenas dos semanas antes y mezclando compras impulsivas con análisis.

Suárez agregó ante iProfesional: "Ante un consumidor estratégico e hiperrracional, los eventos de descuentos como Hot Sale representan un momento clave para que los retailers conecten con la demanda en el momento exacto del descubrimiento. Ya sea para quienes posponen compras de alto valor buscando la mejor oferta o para quienes actúan más impulsivamente si aparece una oportunidad, el uso de la inteligencia artificial es el gran diferenciador".

En cuanto a las búsquedas previas al evento, el interés se concentra en el Mundial, la tecnología y la renovación del hogar. Por ejemplo, el término "Lego Messi" tuvo un aumento superior al 10.000% en las consultas relacionadas.

El turismo también se destaca como una categoría fuerte. La mayoría de los compradores concentran sus reservas en el primer día del Hot Sale, especialmente en vuelos y agencias online. Las cuotas sin interés son clave para decidir, y tras la reserva, la planificación del viaje continúa con la consulta de reseñas y experiencias, algo valorado especialmente por Millennials y Generación Z.

Además, aunque los viajes en familia (50%) y en pareja (35%) siguen siendo populares, crece la cantidad de personas que prefieren viajar solas, alcanzando un 30%. En destinos, el interés se divide casi por igual entre opciones nacionales (46%) e internacionales (43%), con especial atención a Brasil, Estados Unidos y Europa.

El Hot Sale 2026 será también una oportunidad para consolidar la incorporación de la inteligencia artificial en el retail. Lejos de ser una novedad, la IA ya se utiliza para agilizar la experiencia, personalizar ofertas y facilitar la compra.

El rol de la IA en el proceso de compra del Hot Sale 2026

Según el informe NubeCommerce 2026, la atención al cliente basada en IA es la principal prioridad tecnológica. El 55% de las grandes marcas y casi el 50% de los emprendedores la consideran una tendencia central para este año. Durante el evento, la IA impactará en tres aspectos principales: primero, las búsquedas serán más intuitivas, con usuarios describiendo lo que buscan en lenguaje natural o combinando texto e imágenes para encontrar productos sin depender de filtros tradicionales.

En segundo lugar, crecerá el uso de chatbots y asistentes virtuales que funcionan las 24 horas, respondiendo consultas sobre stock, envíos y características en tiempo real. Según Tiendanube, más del 65% de las interacciones de atención al cliente en grandes marcas ya las gestionan soluciones de inteligencia artificial, que incluso permiten cerrar compras directamente desde canales como WhatsApp.

Por último, se afianza el "comercio agéntico", donde la IA no solo asiste sino que toma un papel activo: filtra opciones, compara precios y recomienda productos en forma automática. Cerca del 40% de las marcas considera que esta automatización será clave para el consumo online.

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, destacó: "Adoptar estas tecnologías es clave para escalar en eventos de alto volumen como el Hot Sale. La automatización no reemplaza el factor humano, sino que lo potencia, permitiendo a las marcas enfocarse en estrategia y en la construcción de relaciones de largo plazo".